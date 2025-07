"Mulheres na roda de samba" ocupa Niterói com música, cultura popular e protagonismo feminino neste sábado (26)

No próximo sábado (26), a Praça Adelino Magalhães, no bairro Gragoatá, em Niterói, será ocupada por uma nova programação cultural gratuita, a roda de samba mensal do projeto "Mulheres na Roda de Samba". A atividade tem início às 10h com a prática coletiva do “Choro das Minas” – voltada a estudantes e músicos de todas as idades e gêneros. Basta levar um instrumento para participar da grande roda de choro.

A partir das 14h, começa a tradicional roda de samba da Oficina das Minas, reunindo alunas, professoras e convidadas especiais até o final do dia.

Tendo a inclusão como uma das principais pautas e influências para essa ideia, a roda foi pensada para todos, com banheiros estruturados para cada um. Além disso, o local é acessível para cadeirantes e vai contar com um intérprete de libras ao vivo para as pessoas com deficiência auditiva.

Leia também:

AquaRio faz promoção relâmpago nas férias: cariocas e crianças de todo o Brasil pagam menos na compra antecipada

Ex-The Voice Brasil, Chelle é atração no Festival 'Trançar e Esperançar' em São Gonçalo



O evento é realizado sempre no último sábado de cada mês. Estão convidados alunos das escolas de música da cidade, como o Projeto Aprendiz, Conservatório de Música, Orquestra da Grota e também músicos autodidatas. A roda de samba mensal é promovida pelo coletivo Mulheres no Samba de Niterói e pela Oficina das Minas, o evento todo terá nove horas de atividades com foco em música, cultura popular e economia criativa.

Durante toda a programação, o público poderá visitar a feira de mulheres empreendedoras com estandes de moda, gastronomia, artesanato, drinks e chopp artesanal. A feira permanece aberta à participação de novas expositoras interessadas em fortalecer a economia local e criativa da cidade.

O projeto “Mulheres na Roda de Samba” conta com fomento do Governo Federal e do Ministério da Cultura através da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. É uma realização do Campus Avançado, da Csiston Produção Integrada e Rizoma Produção Integrada, com assessoria de produção da Realize Cultura.

Serviço:

“Roda de Samba Mensal de Niterói”

Evento gratuito

Data: 26 de julho

Horário: das 10h às 19h

Local: Praça Adelino Magalhães – Gragoatá, Niterói–RJ

Programação: vivência de choro, roda de samba, feira de mulheres empreendedoras

Sobre a Oficina das Minas

A Oficina das Minas é um projeto cultural e social idealizado pela empresa CSISTON Produção Integrada, sob coordenação da produtora cultural, jornalista e pesquisador Camille Siston, que promove aulas gratuitas de percussão, violão e cavaquinho exclusivamente para mulheres, com foco em inclusão, empoderamento feminino e acesso à cultura por meio da música.

Desde sua criação em 2023, o projeto já impactou mais de 400 alunas, e em 2025 retorna com número recorde de inscrições: 320 mulheres para 240 vagas. As aulas acontecem no Teatro Popular de Niterói e no Caminho Niemeyer, com duração de três meses por ciclo. Um novo processo seletivo será aberto em agosto para o segundo semestre de 2025.

A Oficina das Minas tem como um de seus principais compromissos o combate à invisibilidade da mulher no samba, utilizando a arte como ferramenta de inclusão e transformação social. Por meio da música, o projeto incorpora e promove debates sobre diversas pautas urgentes ligadas ao enfrentamento do machismo estrutural, como o combate ao etarismo, à homofobia, e à marginalização de mulheres em espaços culturais. A iniciativa também contribui para o processo terapêutico de mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas em tratamento após vivências de violência doméstica, e atua na criação de um espaço acolhedor e coletivo, onde as participantes podem ressignificar suas histórias e ocupar com potência os espaços públicos e privados.

Como “Lugar de mulher é onde ela quiser” a Oficina das Minas realiza uma vez por mês o aulão coletivo, em que todas as alunas se reúnem em um espaço público e treinam as músicas praticadas em sala de aula reunindo as três modalidades, cavaco, violão e percussão. Com financiamento da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas através do Fomento Direito, o projeto também destina 20% das vagas a mulheres atendidas pela Secretaria da Mulher, incluindo alunas em tratamento no CEAM, integrando a música ao processo terapêutico e de reconstrução da autoestima.