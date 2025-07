Caravana de Arte e Lazer vai desembarcar no Amendoeira e no Porto Novo, em SG

São Gonçalo vai contar com mais um fim de semana de lazer e diversão. A Caravana de Arte e Lazer vai levar, das 9h às 13h, atividades recreativas para as crianças do Amendoeira, neste sábado (19), e para o Porto Novo, no domingo (20).

O projeto é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e garante uma manhã repleta de brincadeiras para diversas crianças nas áreas de vulnerabilidade social da cidade.

Durante a ação, os moradores dos bairros terão acesso gratuito a pula-pula, brinquedos infláveis, piscina de bolas e barraquinhas de lanches. Além disso, poderão participar de diversas atividades lúdicas e pinturas artísticas.

Serviço:

Sábado (19/07): Rua Cristalina esquina com a Domingos da Costa e Eneida Gomes – Amendoeira, das 9h às 13h;

Domingo (20/07): Rua Saint Clair Ornelas, 197 – Porto Novo, das 9h às 13h.