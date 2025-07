Cantor Buchecha vai se apresentar de graça em São Gonçalo

Nesse sábado, o Clube Mauá vai ser palco do evento 'Inspira São Gonçalo', que traz ninguém menos que o cantor Buchecha para se apresentar de graça, no dia 19 de julho, como parte do encerramento da 1ª edição do projeto São Gonçalo Cultural, que ofereceu oficinas temáticas na Faculdade de Formação de Professores (FFP/Uerj).

Buchecha estará no comando do som junto com outras apresentações, com Becca Perret, Lavínia e a famosa Batalha do Tanque incendiando o palco com rima e talento.

Os ingressos para o evento "Inspira São Gonçalo" precisam ser 'comprados' no site do instituto Mensageiros da Paz. Depois de completar o registro, os bilhetes precisarão ser coletados na sede da organização, localizada na Rua Carlos Gianelli, 1.056, Boaçu. O evento terá um número máximo de 700 participantes.