Polícia Civil prende grupo ligado a facção criminosa no Batan

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com apoio da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) realizaram uma operação para desarticular um grupo de criminosos da comunidade do Batan, Zona Oeste do Rio. Na ação, desta sexta-feira (18/07), três criminosos foram presos e um adolescente apreendido, além de drogas, armas e granadas localizadas.

De acordo com as investigações, o grupo possui envolvimento com a facção Amigo dos Amigos e operava um esquema de receptação de materiais furtados de concessionárias de serviço público, com o apoio de traficantes. Segundo os agentes, os criminosos ainda aliciavam menores na região para integrar o grupo.

Durante a operação, os agentes apreenderam duas pistolas, uma granada, três rádios comunicadores e uma moto roubada, além de grande quantidade de drogas embaladas, prontas para comercialização.

Três homens foram autuados em flagrantes pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores. O adolescente foi apreendido por fato análogo aos mesmos crimes, com exceção de corrupção de menores.