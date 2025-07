Separação de Virgínia e Zé Felipe vira música, e cantor entra na brincadeira

A separação de Virginia e Zé Felipe já virou música! O próprio Zé Felipe encarou a situação com bom humor e compartilhou a canção sobre o divórcio.

Zé Felipe publicou, nos stories do Instagram, um vídeo em que um homem canta a música: "Zé Felipe e a Virgínia eram um lindo casal e tiveram três filhos. Ninguém pensava que eles iam se largar. Mas esse dia tudo aconteceu, a Virginia não aguentou, do Zé Felipe separou. O Zé Felipe é um homem muito riquinho, é filho do Leonardo que tem umas fazendas. Fazenda de gado e não tá nem aí para a Virginia, ele quer o seu filhinho", relata a letra.

Os famosos se separaram no dia 27 de maio. O ex-casal, que estava casado desde 2021, teve três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Mesmo sem revelarem os motivos da separação, rumores indicam que a relação esfriou, sendo um dos motivos a rotina intensa de trabalho de ambos.