Festa Junina da UPPES retorna com entrada gratuita em Niterói no dia 19 de julho

A tradicional festa junina da União dos Professores Públicos no Estado – Sindicato (UPPES) retorna com força total em 2025. O evento acontece no próximo sábado, 19 de julho, a partir das 15h, na Casa do Professor, localizada na Estrada Caetano Monteiro, 4.550 – Pendotiba, Niterói. A entrada é franca e aberta a todos os públicos.

A festa promete resgatar o clima típico das tradicionais comemorações juninas, com muita animação, comidas típicas, brincadeiras e música ao vivo. A atração principal já está confirmada, a banda Tempero do Forró trará um vasto repertório de sucessos para não deixar ninguém parado.

Além da música, o evento contará com barracas tradicionais e atividades para toda a família, proporcionando um momento de confraternização entre professores, filiados, amigos e a comunidade local.

A UPPES convida todos a participarem dessa celebração especial, que marca o retorno de uma das atividades mais queridas do calendário da entidade. Para mais informações:(21) 3587-7904 ou (21)98556-4431(Whatsapp).