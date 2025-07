Pablo Marçal tentou impedir estreia do programa No Alvo, do SBT

O influenciador e empresário Pablo Marçal ingressou na Justiça para tentar impedir a exibição de sua participação no programa "No Alvo", que estreou na noite desta segunda-feira (14), no SBT.

A tentativa de censura foi abordada pelo apresentador Ratinho, durante seu próprio programa. "Hoje tem a estreia do 'No Alvo', é um programa novo. Hoje o 'No Alvo' estará com o Pablo Marçal. Já gravou o programa, só que entrou na Justiça porque não quer o programa [ir ao ar]", disse o apresentador.

"Que conversa é essa? Então porque veio aqui? O ex-Governador de São Paulo, João Dória, veio e na terceira pergunta não aguentou. Falou: 'Parei'. Foi embora e proibiu. Eu acho que os advogados do SBT, que são competentes, têm que colocar o programa no ar, tem que ganhar", falou Ratinho.

Ratinho revoltado com a atitude do Pablo Marçal, de entrar com uma notificação extrajudicial ao SBT, para tentar impedir a exibição do No Alvo, que estreia hoje.#NoAlvo #ProgramaDoRatinho pic.twitter.com/H5YQZrWKkb — SBT Chamadas Plus | FÃ-CLUBE (@SbtChamadasPlus) July 15, 2025

Novo programa do SBT

O No Alvo é a nova aposta da emissora, com uma proposta ousada: entrevistas desafiadoras conduzidas com auxílio de Inteligência Artificial. As perguntas são elaboradas com base em dados públicos, notícias e conteúdos relacionados à personalidade convidada.



Ao longo do programa, o empresário e influenciador respondeu perguntas delicadas da IA: "Você fala tanto em liderar o Brasil, mas como fazer isso sem poder ser candidato? Ou você está treinando para comandar nos bastidores mesmo sendo inelegível?".

O coach respondeu: "Decisão temporária de primeira instância. Acredito que todas essas situações serão revertidas. Nos dois primeiros processos não têm prova cabal. Eu enquanto jurista estou em paz em relação a isso. A não ser que apareça algum movimento para tentar me parar mesmo de forma supralegal. Mas não acredito nessa inelegibilidade".

Pablo Marçal foi um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, nas eleições de 2024. O influenciador tornou-se inelegível em fevereiro deste ano, depois da decisão da Justiça Eleitoral paulista, que sentenciou Pablo a oito anos por abuso de poder econômico e político.

A entrevista com o coach continuou, com a IA perguntando: Na última campanha você disse que pagaria US$ 1 milhão para quem encontrasse um processo contra você. A pergunta é: 'Já pagou essa promessa?'".

Pablo Marçal respondeu: "Acho que isso é Fake News [notícia falsa]. Não é processo contra mim, era eu, Pablo, pessoa física movendo processo até aquela data contra outra pessoa. A única coisa que tinha era de direito público. E várias pessoas entraram com essa ação tentando ganhar dinheiro fácil. Todas perderam e tem as últimas que estão perdendo porque o judiciário entende de Lei. Então, não faz o mínimo de sentido".

Logo em seguida foi questionado sobre a proliferação de notícias falsas: "Durante a eleição você foi acusado de espalhar Fake News, seja honesto, vale tudo para vencer?".

De forma categórica o influenciador respondeu: "Em momento nenhum eu tive consciência. Nas minhas redes sociais, não sou eu que posto. Então algumas vezes eu vi informações que não eram checadas e eu mesmo pedia para derrubar quando checava. Então realmente o time fica emocionado com eleição. Eu não acho que vale tudo para vencer uma eleição. Da minha parte isso jamais é validado".