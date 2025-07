Museu de brinquedos terá ingressos a R$ 5 durante as férias em São Gonçalo

Museu Rebobina é localizado na Avenida Presidente Kennedy, 242, no Centro de São Gonçalo - Foto: Divulgação

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo firmou uma parceria com o Museu Rebobina para oferecer uma programação acessível e divertida durante o período de férias escolares. Entre os dias 19 e 31 de julho, os ingressos para visitar o museu custarão R$ 5,00, um valor simbólico que visa ampliar o acesso da população gonçalense à cultura e ao lazer.

Localizado na Avenida Presidente Kennedy, 242, no Centro de São Gonçalo, o Museu Rebobina é um espaço cultural dedicado à memória afetiva dos brinquedos. O acervo reúne peças que vão desde os clássicos das décadas de 1930 e 1940 até os maiores sucessos dos anos 1980, 1990 e 2000. O museu funciona de segunda a sábado, das 10h às 17h, e proporciona uma experiência nostálgica para todas as idades.

A secretária de Turismo e Cultura, Júlia Sobreira, destaca a importância da ação.

“Essa parceria com o Museu Rebobina nos permite democratizar o acesso à cultura, principalmente em um período em que muitas famílias buscam opções de lazer para as crianças. Queremos valorizar os equipamentos culturais do município e, ao mesmo tempo, proporcionar experiências”, afirmou Júlia.