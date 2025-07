Acidente entre caminhão-tanque e ônibus interdita BR-101 em Rio Bonito

Uma vítima com ferimentos leves encaminhada ao Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito - Foto: Divulgação

Um grave acidente interditou completamente um trecho da BR-101, na tarde desta terça-feira (15), na altura de Rio Bonito, sentido Região dos Lagos. A colisão ocorreu entre um caminhão-tanque carregado com combustível e um ônibus, entre o Acampamento Batista e o quartel do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão colidiu na traseira do ônibus, provocando o vazamento de uma mistura de etanol e gasolina na pista. Como medida de segurança, o Corpo de Bombeiros precisou realizar a lavagem completa do asfalto para evitar riscos de incêndio ou explosão.

A concessionária Arteris Fluminense, responsável pela administração da via, e agentes da PRF atuaram na orientação do tráfego, que apresentou um congestionamento de mais de 4 quilômetros no sentido Região dos Lagos.

Apesar do impacto da colisão, não houve vítimas graves. Apenas uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Regional Darcy Vargas, em Rio Bonito.