Grupo Pé de Manacá se apresenta no Sesc São Gonçalo na próxima sexta (11)

O Pé de Manacá estará no SESC São Gonçalo, no dia 11 de julho, às 19 horas para apresentar espetáculo baseado no primeiro álbum autoral do grupo, Pra Raiar, lançado em 2023. O show, que contará com a participação especial da pandeirista e cantora Negadeza, faz parte da turnê do Edital SESC Pulsar, que já passou pelo SESC São João de Meriti, e ainda estará nas unidades do SESC Tijuca e SESC Niterói.

Com oito anos de estrada, o grupo é um projeto das musicistas Alice Vaz (zabumba e voz), Beatriz Da Matta (percussões e voz), Maria Carolina (rabecas e voz) e Sofia Baroukh (violão e voz), que combina a formação do forró-de-rabeca com sonoridades autorais. Na formação, instrumentos tradicionais do universo do forró, como a rabeca, o violão, a zabumba, o triângulo, o pandeiro e o ganzá. A rabeca se projeta como solista junto à presença marcante do coro feminino, com forte referência ao universo dos cantos populares, de festejo e rezo.

O quarteto tem inspirado bailes de forró marcados pela autoria contemporânea feminina e por arranjos instrumentais e vocais pautados nas matrizes de ritmos tradicionais brasileiros. Uma pesquisa que ganha força através dos encontros firmados com artistas e mestres da cultura popular.

No disco Pra Raiar, o grupo e condensa em forma de música, um longo e delicado processo de criação coletiva, amadurecimento artístico e celebração da ancestralidade feminina. O álbum é o retrato de um processo contínuo, um gesto de afeto e escuta entre gerações, entre artistas, entre mundos que se cruzam por meio da música brasileira do forró às tradições populares, do íntimo ao coletivo.

Leia Também!

▸ Trump defende Bolsonaro em post e acusa Justiça brasileira de "caça às bruxas"



▸ Prefeitura de Itaboraí promove Varal Solidário no Dia D da Campanha do Agasalho

O repertório traz um diálogo entre composições próprias e canções de mestras e mestres tradicionais da cultura brasileira. A concepção artística é assinada pelo quarteto, que se destaca pela pesquisa a um segmento da cultura popular do Brasil conhecida por ritmos tradicionais que originam o forró pé-de-serra.

Pé de Manacá vem ocupando espaços importantes da cena musical brasileira contemporânea, encantando pela originalidade e pelo compromisso com a cultura popular de forma autoral e transformadora. Mais do que um show, a apresentação é uma celebração da música como lugar de encontro entre tradição e inovação, feminino e coletivo.

O projeto da turnê é realizado através do Edital de Cultura SESC RJ Pulsar, iniciativa do SESC Rio, que incentiva a produção artística e cultural em suas diversas manifestações.

SERVIÇO

Pé de Manacá no SESC São Gonçalo

11 de julho de 2025 (sexta-feira)

19 horas

SESC São Gonçado - Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo - RJ

Preços: R$ 5 (comerciários e dependentes), R$ 7,50 (meia), R$ 15 (inteira) e grátis (PCG e menores de 16 anos)

FICHA TÉCNICA

Grupo:

Alice Vaz (zabumba e voz)

Beatriz Da Matta (percussões e voz)

Maria Carolina (rabecas e voz)

Sofia Baroukh (violão e voz)

Negadeza - participação especial

Direção de palco: Tatiana Vinhas

Produção: Mari de Matos

Figurino: Lariana Moreno

Arte: Alma de Pedra