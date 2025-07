Caminhada das lanternas ilumina a Bauernfest

A Caminhada das Lanternas (Laternenumzug) iluminou a noite deste sábado (05) no centro histórico de Petrópolis. A mobilização que acontece durante a Bauernfest desde 2017 reuniu cerca de 400 lanternas, algumas delas customizadas por artesãs da cidade.

“É muito bacana ver a cidade iluminada nessa época, principalmente por lanternas feitas por artesãs de famílias descendentes dos colonos que ajudaram a construir nossa cidade”, comentou o prefeito Hingo Hammes.

A procissão ecumênica simboliza a luz da fé, da paz, da esperança e da caridade. A concentração foi na Igreja Luterana, na Rua Ipiranga, seguiu em direção a Catedral São Pedro de Alcântara, passando pelas Avenidas Koeler e Roberto Silveira, até chegar no Palácio de Cristal, palco principal da Bauernfest.

“É muito bonito ver as ruas do Centro Histórico iluminadas nessa mobilização que reúne famílias de Petrópolis e turistas que visitam a cidade”, destacou Adenilson Honorato, presidente do Instituto Municipal de Cultura (IMC).

A caminhada é uma tradição cristã que tem origem na Idade Média em boa parte da Europa. No período medieval, durante o inverno, a procissão das velas tinha um significado especial, representando a esperança e a luz em meio a escuridão e ao frio. Era um simbolismo de que o fogo ia aquecer as casas até o sol voltar na primavera.

“É importante manter a tradição que surgiu na Alemanha e aqui reforça a valorização da cultura germânica iluminando o centro histórico da nossa cidade”, comentou o secretário de Turismo, Pablo Kling.

A 36ª Bauernfest vai até 13 de julho em vários pontos da cidade. A programação completa está no site da Prefeitura (petropolis.rj.gov.br).

Promovida pela Prefeitura de Petrópolis e Clube 29 de Junho, a Bauernfest tem o patrocínio da Águas do Imperador, Embratur, Caixa, TurisRio, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Ministério da Cultura. A Império é a fornecedora do chope oficial da Bauern.