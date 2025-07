Festival de Blues, Rock e Jazz de Maricá tem programação alterada por mau tempo

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, informa que, devido ao mau tempo, a programação desta sexta-feira (04/07) do 2º Festival de Blues, Rock e Jazz foi adiada para o próximo domingo (06/07). As atrações previstas – o cantor Ricardo Pop e a banda Blitz – estão mantidas, com seus respectivos horários. Os shows acontecerão na Orla do Parque Nanci.

Com isso, o festival terá início neste sábado (05/07), a partir das 19h, com uma programação diversificada que valoriza grandes nomes da música brasileira e artistas locais. A abertura será com o Luiz Barreto Trio, seguido da banda Bilhete Blues (20h15), da cantora Letrux (21h30) e, encerrando a noite, o grupo Roda de Santa Rita, criado em homenagem à cantora Rita Lee (23h).

No domingo (06/07), sobem ao palco Ricardo Pop e a Banda Que Mistura é Essa, às 19h30. Em seguida, às 21h30, é a vez da icônica banda Blitz, liderada por Evandro Mesquita, que promete embalar o público com os grandes sucessos dos seus mais de 40 anos de carreira.

A programação do festival segue até o Dia Mundial do Rock, com atrações como Barão Vermelho, Blues Etílicos, Flávio Venturini, e o encontro especial entre Hamilton de Holanda, Carlos Malta e o grupo Pife Muderno. Ao todo, 12 bandas e artistas da cidade e da região também participam dos seis dias de evento.

Além dos shows, o festival conta com a feira Maricá Mostra Cultura, o Polo Cervejeiro de Maricá e a Rota Maricá de gastronomia e hotelaria, promovendo o desenvolvimento da economia criativa no município.

“O Festival de Blues, Rock e Jazz é uma maneira de colocar qualidade e estilo musical ao alcance da população de Maricá, estimulando a geração da economia criativa e intervindo no panorama estético da memória viva da música no Brasil”, destaca o secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin.

Serviço: 2º Festival de Blues, Rock e Jazz de Maricá

Local: Orla do Parque Nanci

Data: de 05 a 13 julho

Horário: A partir das 19 horas

Programação:

Sábado, 05 de julho

Luiz Barreto Trio

Banda Bilhete Blues

Letrux

Roda de Santa Rita

Domingo, 06 de julho

Ricardo Pop e Banda Que Mistura é Essa

Blitz

Quinta-feira, 10 de julho

Roberta Tilio

(Atração especial)

Sexta-feira, 11 de julho

Sambatuque

Marvio Ciribelli

Carlos Malta e Pife Muderno convidam Hamilton de Holanda e Matu Miranda

Sábado, 12 de julho

Walas

Vizinhos de Marte

Izabel Salles

Blues Etílicos

Flavio Venturini

Domingo, 13 de julho