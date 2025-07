Prefeitura mantém tarifa reduzida para usuários do Bilhete Único Municipal

A tarifa de equilíbrio do sistema de ônibus municipais de Niterói, atendendo à determinação da Justiça, será ajustada a partir da meia-noite deste domingo (06). Na prática, os passageiros que utilizam o Bilhete Único Municipal (mais de 90% do total de usuários dos ônibus) continuarão a pagar R$ 4,45, valor mantido sem alteração pela Prefeitura por meio de subsídio tarifário. Já para os passageiros que pagam em dinheiro, o valor da passagem será reajustado para R$ 5,60. O objetivo da Prefeitura é que, nos próximos meses, todos os usuários utilizem o cartão e que não haja mais pagamento em espécie no sistema municipal.

O ajuste na tarifa técnica segue cláusulas previstas nos contratos de concessão e atende ao acordo homologado pela Justiça, que determina a atualização anual da tarifa técnica com base na inflação. O cálculo considera a variação do IPCA acumulado entre dezembro de 2022 e novembro de 2024, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte coletivo.

Como contrapartida, a Prefeitura de Niterói estabeleceu uma série de exigências às concessionárias, que deverão ser cumpridas em até 180 dias. Entre elas estão o aumento da frota operacional dos consórcios Transnit (em 14%) e Transoceânico (em 7%), a renovação da frota com a retirada de veículos com mais de dez anos de fabricação, a ampliação em 15% da oferta de viagens e a implantação de todas as linhas da Região Oceânica no corredor exclusivo para ônibus.

Leia também:

São Gonçalo prepara esquema especial de trânsito para 'Marcha para Jesus 2025'

CIUG abre inscrições para cursos de idiomas, Libras e Redação

A manutenção do valor de R$ 4,45 para quem utiliza o Bilhete Único Municipal reafirma o compromisso da Prefeitura com a promoção da mobilidade urbana mais acessível. O benefício permite que o passageiro realize integrações entre dois ônibus municipais pagando uma única tarifa reduzida, além de possibilitar integrações com as barcas (R$ 5,15) e catamarãs (R$ 8,15), com até duas integrações diárias. Para acessar o benefício, é necessário cadastrar o cartão Riocard Mais como Bilhete Único de Niterói no site: www.riocardmais.com.br.

A atualização tarifária, publicada por meio de resolução conjunta das Secretarias de Mobilidade e Infraestrutura, Fazenda e da Procuradoria Geral do Município, segue o modelo com base na variação do IPCA, respeitando os contratos em vigor e os compromissos judiciais firmados, segundo metodologia validada em auditoria e estudo da Fundação Getúlio Vargas e Universidade Federal do Rio de Janeiro, assegurando previsibilidade ao sistema e proteção aos usuários que mais dependem do transporte público.