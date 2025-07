Teatro Popular Oscar Niemeyer recebe 1º festival de quadrilhas juninas de Niterói

Neste domingo (06), o colorido, a música e a tradição das festas juninas vão tomar conta de Niterói com a realização do 1º Festival de Quadrilhas Juninas de Niterói (Fesquajunit). O evento gratuito acontece a partir das 11h no Teatro Popular Oscar Niemeyer, reunindo dez quadrilhas juninas de diferentes municípios fluminenses em um grande concurso de dança, cultura popular e celebração coletiva. A iniciativa conta com o patrocínio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal das Culturas.

Os concursos de quadrilhas juninas são manifestações populares profundamente enraizadas na cultura brasileira, especialmente no Nordeste, mas que também vêm ganhando força no Estado do Rio de Janeiro. Este ano marca a estreia do festival em Niterói, com a participação de grupos de São João de Meriti, Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, São Gonçalo e da capital, além da Quadrilha Épica, que representará Niterói no encerramento da programação.

“As festas tradicionais, como as quadrilhas juninas, são parte fundamental da nossa identidade cultural e contribuem para manter vivas as manifestações populares que formam a história do nosso povo. Incentivar eventos como este fortalece a cultura local e promove o encontro das comunidades com suas raízes”, destacou o secretário das Culturas, Leonardo Giordano.

Durante todo o dia, o público poderá assistir a apresentações com coreografias elaboradas, figurinos coloridos, efeitos especiais com fogos indoor e muito forró nos intervalos. Haverá também barraquinhas com comidas típicas, garantindo o clima junino completo.

Ao todo, nove quadrilhas, além da representante niteroiense, se apresentarão ao longo do dia. Apesar disso, a procura foi grande: o festival recebeu mais de cinquenta inscrições de quadrilhas de diferentes partes do Estado do Rio. A programação se estende até 20h, com uma quadrilha se apresentando por hora.

“Estou muito feliz em realizar o 1º Festival de Quadrilhas Juninas em Niterói. As quadrilhas juninas fazem parte do imaginário popular e têm grande força em todo o Brasil. Neste festival, os cidadãos niteroienses poderão assistir às melhores quadrilhas do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Teatro Popular Oscar Niemeyer, gratuitamente”, celebrou o idealizador do Fesquajunit, Notreve Monteiro.