São Gonçalo prepara esquema especial de trânsito para 'Marcha para Jesus 2025'

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo preparou um esquema especial de trânsito para a realização do evento religioso Marcha para Jesus 2025 - “Unidade pela paz”, que vai acontecer no dia 12 de julho. As mudanças no trânsito terão início no dia do evento, a partir das 11h.

Confira o esquema especial montado pela Prefeitura para o evento:

A partir das 11h do dia 12 de julho, a Rua Coronel Moreira César, entre os números 157 e 169, será interditada parcialmente para a concentração do evento.

A partir desse horário, serão suspensas as regulamentações de estacionamento de veículos, atividades e serviços de carga e descarga, pontos de táxi e pontos de embarque e desembarque de passageiros da pista de rolamento à esquerda das ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha, do início da via até o número 182, considerando o sentido de circulação viária.

Será suspenso também o estacionamento e a circulação de veículos na Travessa Peri dos Santos. Só poderão estacionar na via os veículos que possuírem autorização prévia. Também será proibido o estacionamento de veículos na Rua Sidnei Monteiro.

Os veículos estacionados nas vias citadas no esquema de trânsito estarão em desacordo e sujeitos a remoção para depósito público, conforme previsto no Art. 181 da Lei nº 9.503 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O evento religioso tem o apoio da Prefeitura de São Gonçalo e faz parte do calendário oficial da cidade. Após a concentração do evento na Rua Coronel Moreira César, no Centro, os fiéis seguirão até o Clube Mauá. Haverá apresentação de artistas e bandas. O local será preparado para receber pessoas de todas as idades. Além do palco, terá uma praça de alimentação com food trucks e área kids.