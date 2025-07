Cantor de São Gonçalo celebra carreira e leva turnê ao Teatro Municipal neste domingo (6)

O cantor, compositor e produtor musical Marcelo Daimom (@marcelodaimom) irá levar, neste domingo (6), sua turnê "Segue o Sol" para o Teatro Municipal George Savalla Gomes, também conhecido como Teatro Municipal de São Gonçalo.

Com músicas que possuem letras e melodias contagiantes, que buscam trazer paz para a alma e alegria para o coração, Marcelo, que é natural de Niterói mas mora em São Gonçalo desde os 13 anos [quando iniciou na música ao ganhar seu primeiro violão], já conta com mais de 5 milhões de ouvintes somente no Spotify, em mais de 90 países ao redor do mundo.

Esta é a segunda vez que o artista se apresenta no Teatro Municipal da cidade. O show acontece às 18h, e os ingressos podem ser obtidos através do número (21) 96891-6541 (WhatsApp) ou por este link. O ingresso custa R$ 60.

O show terá a participação especial da cantora Anatasha Meckenna | Foto: Divulgação

O evento também irá ajudar uma Instituição Social, e, por isso, aqueles que queiram contribuir levando 1kg de alimento não perecível, poderão comprar o ingresso pela metade do preço.

"A turnê "Segue o Sol" não se trata apenas de música, vai muito além. Poder utilizar este momento para levar mensagens de otimismo e alegria, ajudar a Intituições maravilhosas como é o Instituto Eda Bastos (Projeto Semeando Grãos de Mostarda) que atende a diversas famílias carentes do extinto Lixão de Itaoca, com alimentos, em que cada um faz a sua parte, é muito gratificante. Todos que levarem 1kg de alimento não perecível pagam apenas meia entrada, no caso, R$ 30", explicou o cantor.

O evento, que terá a participação especial da cantora e compositora Anatasha Meckenna (@anatashameckenna) que se apresenta com interpretações que vão do canto lírico ao popular, também conta com dança, arte cênica, interação com a plateia, e a participação dos Doutores da Alegria.

"As expectativas do show estão muito altas. Amamos fazer esse trabalho, mas realmente tocar em "casa" em São Gonçalo, ainda mais em um Teatro que leva o nome do Carequinha, é realmente muito especial. E ter a participação simbólica dos médicos da alegria no show, e momentos com a nossa percussionista Danuzia Gonçalves, apresentando a importância da Libras (Língua de Sinais), entre outras ações que realizamos, é muito gratificantes e cria uma atmosfera real de muita paz e alegria em torno do "fazer o bem". Vai ser difícil não se emocionar", afirmou Marcelo Daimom.