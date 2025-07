Prefeitura de Maricá promove 9ª edição do Maricá Moto Fest na Orla de Itaipuaçu

A programação inclui shows musicais, exposição de motos, feira com expositores e o tradicional encontro de motoclubes - Foto: Divulgação

A programação inclui shows musicais, exposição de motos, feira com expositores e o tradicional encontro de motoclubes - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, apoia, entre os dias 17 e 20 de julho, a 9ª edição do Maricá Moto Fest em Itaipuaçu. O evento reúne amantes de motocicletas, bandas de rock e atrações para toda a família, com entrada gratuita.

A programação inclui shows musicais, exposição de motos, feira com expositores e o tradicional encontro de motoclubes. O festival será realizado na Avenida Benvindo Taques Horta, entre a Rua 01 e a Avenida 01, na Orla da Praia de Itaipuaçu, e conta também com apoio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e da produtora João Rock.

Entre os destaques da programação musical estão os shows gratuitos de Vizinhos de Marte e Wallas, na quinta-feira (17/07); Grito Urbano, Faixa Etária e Rock Sound Machine, na sexta-feira (18/07); Onvecna, Black Berry e Thunderock com participação especial de Jimmy London, no sábado (19/07); e Sacra Éris, Roller Coasters e Bloody Mary encerrando o evento no domingo (20/07).

Durante os quatro dias de evento, o público poderá curtir apresentações de artistas locais e nacionais em um dos cenários mais bonitos da cidade, à beira-mar.

Serviço

9º Maricá Moto Fest

Local: Orla da Praia de Itaipuaçu – Av. Benvindo T. Horta (entre a Rua 01 e a Avenida 01)

Data: 17 a 20 de julho de 2025

Entrada: Gratuita

Programação de shows

Quinta-feira – 17/07

19h30 – Vizinhos de Marte

21h30 – Wallas

Sexta-feira – 18/07

18h00 – Grito Urbano

20h00 – Faixa Etária

22h00 – Rock Sound Machine

Sábado – 19/07

18h00 – Onvecna

20h00 – Black Berry

22h00 – Thunderock feat. Jimmy London

Domingo – 20/07

17h30 – Sacra Éris

19h00 – Roller Coasters

21h00 – Bloody Mary