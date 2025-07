Sessão de ‘É o Complexo’ marca o lançamento de filme estrelado por atores do Alemão

Os moradores do Alemão viverão uma experiência única: no próximo dia 3 (quinta-feira), eles se verão em uma tela de cinema. A partir das 19h, o Cine Penha vai exibir “É o Complexo”, filme estrelado por atores da comunidade – roteiristas e técnicos do local também participaram da produção. A obra está disponível, ainda, no site www.eocomplexo.com.br.

“É o Complexo” abre uma trilogia concebida pelo diretor Vinícius Coimbra, inspirada em músicas de Chico Buarque. A partir de “Meu guri”, o filme propõe uma reflexão sobre a dura realidade nas comunidades cariocas: a ausência do Estado, a falta de oportunidades, a ação da polícia que ao mesmo tempo é algoz e vítima deste sistema, a omissão das classes privilegiadas...

Na trama, os estudantes de cinema Gabry e Mel fazem um documentário com traficantes do Engenho da Rainha. De classe média, a jovem se deslumbra com aquele universo de armas, bailes funk, códigos próprios de conduta e assistencialismo aos moradores. Mas a ilusão é inevitavelmente desfeita pela violência que não deixa vitoriosos nesta guerra.

“As cenas foram criadas pelos próprios atores, porque essa realidade não é a minha. Eles são muito talentosos, todos os diálogos foram improvisados a partir das suas próprias vivências. É uma realidade que precisa ser iluminada e debatida”, ressalta Coimbra, que divide a direção com Gabriel Machado, Ricardo dos Santos, Leonardo de Jesus e Jayzz: “O trailer já está rodando bem nos grupos de WhatsApp pelo Brasil, os moradores têm postado nas redes. A expectativa é grande dentro e fora do Complexo”.