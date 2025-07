Barão Vermelho, Blitz e outros grandes artistas agitam Festival de Blues, Rock e Jazz de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, divulgou as atrações do 2º Festival de Blues, Jazz e Rock, que vai agitar o Parque Nanci entre os dias 04 e 13 de julho. A programação inclui nomes importantes da música nacional, como as bandas Blitz (que se apresenta na abertura), Barão Vermelho (que encerra a maratona no Dia Mundial do Rock) e Blues Etílicos. Os cantores Flávio Venturini e Letrux também estão confirmados, além do grupo Roda de Santa Rita (criado para homenagear Rita Lee) e o bandolinista Hamilton de Holanda, que vai dividir o palco com Carlos Malta e o grupo Pífaro Moderno.

Ao lado destes, doze bandas e artistas da cidade e da região também vão se apresentar nos seis dias de festival. Os shows começam sempre a partir das 19h. O evento terá ainda a participação da feira Maricá Mostra Cultura e contará com uma área para alimentação.

"O Festival de Blues, Rock e Jazz é uma maneira de colocar qualidade e estilo musical ao alcance da população de Maricá, estimulando a geração da economia criativa e intervindo no panorama estético da memória viva da música no Brasil", acredita o secretário de Cultura e das Utopias de Maricá, Sady Bianchin.

Serviço:

2º Festival de Blues, Rock e Jazz de Maricá

Local: Orla do Parque Nanci

Data: de 04 a 13 julho

Horário: A partir das 19h

Programação:

Sexta-feira, 04 de julho

Ricardo Pop e Banda Que Mistura é Essa

Thunderock

Blitz

Sábado, 05 de julho

Luiz Barreto Trio

Banda Bilhete Blues

Letrux

Roda de Santa Rita

Quinta-feira, 10 de julho

Roberta Tilio

(Atração a confirmar)

Sexta-feira, 11 de julho

Sambatuque

Marvio Ceribelli

Carlos Malta e Pífano Moderno convidam Hamilton de Holanda

Sábado, 12 de julho

Walas

Vizinhos de Marte

Isabel Sales

Blues Etílicos

Flavio Venturini

Domingo, 13 de julho

Paul Rock

OnVecna

Roller Coasters

Barão Vermelho