Faetec leva 'Projeto + Esporte & Saúde' para Niterói

Referência na formação acadêmica de crianças, jovens e adultos, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, dá mais um importante passo, agora para a promoção da saúde e do bem-estar, não somente de seus alunos por meio do projeto +Esporte & Saúde, mas para todo que queiram participar do projeto.

Funcionando desde o início de 2026 nas unidades de Quintino, Marechal Hermes e Santa Cruz, o programa chega a Niterói a partir do dia 30 de junho com a expectativa de manter o sucesso de inscrições, que aconteceu nas outras unidades. Ao todo, já são cerca de 8 mil alunos participando das aulas de fitness, natação, hidroginástica, pilates, entre outras modalidades.

Resultado da parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), o +Esporte & Saúde, já está com inscrições abertas. Para participar, os interessados devem ir até a própria unidade e escolher a atividade de sua preferência. Vale ressaltar que o candidato menor de idade deve estar acompanhado por um responsável e, após a inscrição, todos deverão preencher o Termo de Responsabilidade para Prática de Atividade Física e passar por uma triagem médica.

“Estamos vivendo o momento de conscientização de que a atividade física é fundamental para o equilíbrio entre o físico e o mental. Tanto alunos como toda a comunidade do entorno de nossas escolas são positivamente impactados com melhor rendimento nas aulas, no trabalho e em casa. Comprovadamente, quem pratica atividade física se alimenta melhor”, diz Alexandre Valle.

A cerimônia de inauguração do novo polo acontece às 14h, do dia 30 de junho com a presença do Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, além de Caroline Alves, presidente da Faperj. A Escola Técnica Estadual Henrique Lage fica na Rua Guimarães Junior, 182, no Barreto.