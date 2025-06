Arraiá do Sesc Niterói acontece neste sábado (28)

O arraiá do Sesc Niterói vem aí! No próximo sábado (28/6), o público vai se divertir com brincadeiras e barracas com comidas típicas, quadrilhas e shows de forró. A festa celebra a riqueza da cultura popular brasileira e as tradições nordestinas num clima acolhedor para todas as idades. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da unidade.

A festa vai começar a partir das 15h. Entre as atrações, o arrasta-pé ficará por conta do Forró da Lagoa, a charmosa roda de forró que agita a Zona Sul carioca. O DJ Alive Pop-Up também é outra atração que vai animar a festa com ritmos nordestinos tocados em diferentes formatos.

O público ainda vai se divertir com oficinas de adereços juninos, poderá registrar o momento numa cabine fotográfica, escrever um recadinho para uma pessoa querida no Correio do Amizade, além de aproveitar dramatizações juninas, visitar uma feira de artesanato e muito mais. A festa fica completa com apresentações de quadrilhas.

Arraiá Sesc: mais de 40 festas no estado do RJ

Maior circuito de festas juninas do estado, o Sesc RJ vai realizar mais de 40 arraiás, em 12 cidades do estado. Durante o evento, será feita a coleta de doação de alimentos não-perecíveis que serão encaminhados ao Mesa Brasil, o programa de combate à fome da instituição. As doações serão revertidas para entidades socioassistenciais de cada um dos municípios onde acontecerem os arraiás do Sesc. Veja o calendário completo em sescrio.org.br.

SERVIÇO:

Arraiá do Sesc Niterói

Data: 28 de junho, das 15h às 19h

Endereço: R. Teixeira Franco, 38 - Ramos

Ingressos: R$ 6,00 (credencial plena Sesc), R$ 8,00 (conveniados), R$ 9,00 (público em geral)