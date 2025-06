Clima de festa junina toma conta da Barra na abertura do Arraiá de Maricá 2025

O Arraiá de Maricá 2025 começou nesta quinta-feira (19/06), com uma noite de muita animação, música e celebração das tradições juninas no espaço de eventos da Rua João Saldanha, na Barra de Maricá. Promovido pela Prefeitura – por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno – o evento já é tradicional no calendário cultural da cidade e contou com programação musical e diversas outras atrações para o público.

A celebração teve início com as apresentações de Cristiano e a Boneca Clei, seguidas pelo forró contagiante do Trio Espírito Santo. O encerramento ficou por conta da banda Pimenta do Reino, que levantou o público com hits do forró eletrônico e clássicos nordestinos. Além disso, quem esteve presente no espaço de eventos contou com uma experiência completa com vila gastronômica, espaço kids, polo cervejeiro, feira de artesanato e espaços instagramáveis.

Também ganharam destaque os ambientes cenográficos montados para o Arraiá de Maricá deste ano. Eles resgatam o clima das festas juninas do interior do país trazendo elementos como a igrejinha cenográfica, que remete às antigas celebrações nordestinas. “O Arraiá de Maricá é mais do que um evento: é um reencontro com as raízes do povo brasileiro. Estamos falando de uma celebração que une gerações, valoriza os artistas locais e movimenta a economia criativa”, acredita o secretário de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, José Alexandre Almeida.

Leia também:

Roberta Rodrigues luta por R$ 10 milhões contra a TV Globo em ação por racismo

Chuvas no Rio Grande do Sul: Defesa Civil confirma terceira morte

Moradores da cidade compareceram em peso e destacaram a importância do evento para a cultura local. A dona de casa Rita Oliveira, de 63 anos, moradora do Centro, se encantou. “Todo ano eu venho, mas este ano está ainda mais bonito. É uma festa que lembra minha infância no interior do Nordeste. Trouxe meus netos e estamos aproveitando juntos. Isso é cultura viva”, disse.

Já Luiz Henrique Batista, de 29 anos, morador de Inoã, levou a família para os festejos e elogiou a diversidade das atrações. “Tem espaço para todo mundo aqui. Os shows estão incríveis, e a área gastronômica está cheia de comidas típicas. É bom ver a cidade investindo em algo tão popular e acessível”, elogiou.

Com entrada gratuita, o Arraiá de Maricá segue até domingo (22/06), fazendo uma pausa e retornando no fim de semana seguinte, de 27 a 29 de junho, com novas atrações.

Programação do Arraiá de Maricá 2025:

Sexta-feira – 20 de junho

– 18h – Cristiano e a Boneca Clei

– 19h – Herick Almeida

– 22h – Projeto “É Forró Que Eu Quero” (Eduardo Silva, Givan e Júnior, e Banda TaTudoemCasa)

Sábado – 21 de junho

– 19h – Apresentação de Quadrilhas Show

– 20h – Sinfônica Ambulante

– 22h – Projeto “Batom e Viola” (Angel Campos, Lavínia Guimarães e Sacha Alexa)

Domingo – 22 de junho

– 19h às 20h30 – Apresentação de Quadrilhas Show

– 21h – Grupo Raiz do Sana

Sexta-feira – 27 de junho

– 18h – Cristiano e a Boneca Clei

– 19h – Janael

– 21h – Baião do Biguá

Sábado – 28 de junho

– 19h às 22h – Concurso de Quadrilhas Show

– 22h – Projeto “É de Forró Que o Povo Gosta” (Betinho Bahia, Ismayer Alves, Edu Farias e Natália Pani)

Domingo – 29 de junho

– 18h30 às 20h30 – Concurso de Quadrilhas Show

– 21h – Projeto “Sertão” (Douglas Kali, Rohan Victor e Maiara Coboski)