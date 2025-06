Último dia do Expo Hair RJ 2025 em SG é marcado por promoções e opções para todos os gostos

A cidade de São Gonçalo está recebendo o Expo Hair RJ 2025. Na 7ª edição [em SG] de um dos maiores encontros da beleza da região, que começou no último domingo (15) e termina às 19h desta terça-feira (17), estiveram presentes marcas e profissionais da área que também puderam oferecer cursos para quem tivesse o interesse de aprofundar seus conhecimentos no setor.

O evento, que recebe o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, acontece no Sesc São Gonçalo, no bairro Estrela do Norte, e a expectativa de público é de 9 mil pessoas.

"Sempre venho em busca de produtos específicos, ver se tem alguma novidade no setor. Este ano estou até em busca de móveis de salão, mas vamos ver o que encontro, tem muita opção", afirmou o cabeleireiro Anderson Siqueira, que atua em Itaboraí e esteve presente no evento na manhã desta terça-feira (17).

Anderson Siqueira, cabeleireiro que atua em Itaboraí | Foto: Layla Mussi

Dentre os destaques desta edição estão mais de 60 expositores das melhores marcas de todo o Brasil; 15 cursos e workshops com profissionais renomados do setor, além de cursos gratuitos do Sebrae e Senac; campeonato de trancistas e barbeiros; espaço social com arrecadação de alimentos e brinquedos para o projeto Amigo da Infância, entre outros.

"É a minha primeira vez no evento em São Gonçalo, mas já tinha ido em outros locais. Vim procurar produtos e marcas de qualidade, procurando sempre melhorar ainda mais o meu salão", afirmou a cabeleireira Emília Nunes, proprietária de um salão de beleza em Duque de Caxias.

Emília Nunes, proprietária de um salão de beleza em Duque de Caxias | Foto: Layla Mussi

O Expo Hair tem como principal objetivo impulsionar o mercado, qualificar profissionais e promover networking.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico também está fornecendo, durante o evento, serviços do Sistema Nacional de Emprego (Sine) para comerciantes que estejam precisando de mão de obra e tirando dúvidas sobre o Microempreendedor Individual (MEI).

Uma das profissionais do ramo da beleza que participou como expositora deste último dia do Expo Hair em São Gonçalo foi Julia Costa, auxiliar de cabeleireira do Espaço Jéssica Nunes, no Mutuá.

"Ano passado vim como auxiliar da minha cabeleireira e esse ano vim mais para vender, e é sempre maravilhoso, a gente tem de tudo aqui. Um diferencial nosso esse ano é o valor, além da nossa variedade de produtos, lançamentos, etc. Eu posso dizer que me encontrei, é muito gratificante o reconhecimento e poder levar para outras profissionais produtos de qualidade", disse a profissional.

Julia Costa, auxiliar de cabeleireira do Espaço Jéssica Nunes, no Mutuá | Foto: Layla Mussi

Além de produtos para o cabelo, o evento também contou com a presença de um expositor de marketing digital voltado às profissionais da beleza.

"O neuromarketing vai revolucionar o trabalho dos cabeleireiros que estão traçando seus caminhos. Destravamento de mentes, como vender através do marketing e se posicionar de forma certa nas redes sociais", explicou Rayanne Duarte, especialista em neuromarketing e marketing, com atuação em São Gonçalo.

Rayanne Duarte, especialista em neuromarketing e marketing, com atuação em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

A entrada no Expo Hair RJ 2025, que termina nesta terça-feira (17) é solidária: basta doar um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo para contribuir com a causa social da ONG Amigo da Infância, que atende crianças em situação de vulnerabilidade.