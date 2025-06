Bandas gonçalenses lançam videoclipes e fazem shows em escolas com apoio da Lei Paulo Gustavo

As bandas gonçalenses 'Efeito Neon' e 'Soñadora', contempladas no edital cultural municipal via Lei Paulo Gustavo, irão lançar seus videoclipes, além de realizarem apresentações musicais, em escolas da rede pública de ensino.

Os artistas gravaram todo conteúdo de suas produções dentro do município de São Gonçalo, em alguns casos utilizando locações externas, como a Praia das Pedrinhas, o Píer da Comunidade do Gato e a academia de luta Romildo Alves, que estimula centenas de jovens a se tornarem atletas em artes marciais.

As bandas também se destacam pelo conteúdo de suas canções. No caso da banda 'Efeito Neon', a característica principal de suas composições é que as mesmas possuem contexto altruísta, a exemplo das músicas “Preconceito” e “Diga Não às Mágoas”. Enquanto isso, na banda 'Soñadora', com a música "Me Leva", a temática gira em torno de relacionamento e maturidade.

O lançamento dos videoclipes e a apresentação em formato reduzido terá sua primeira edição nesta terça-feira (17), às 11h30, no Colégio Clélia Nanci, localizado no bairro Brasilândia, em São Gonçalo.

“Existem na cidade de São Gonçalo inúmeros artistas de variados segmentos e estilos. Precisamos de mais editais culturais, pois eles são, sem sombra de dúvida, uma ferramenta importantíssima para levar dignidade ao artista independente e ajudar o município a voltar a ser uma referência nacional no quesito artístico", afirmou o músico e produtor João Raphael Vianna.

Os projetos visam não só expor e divulgar o trabalho das bandas gonçalenses mas também fomentar toda cadeia artística e cultural da cidade, como estúdios de audiovisual, empresa de filmagem, profissional de fotografia, atores, entre outros. Eles visam também estimular o interesse à profissão de produção cultural e artistas de uma forma geral.

Para participar do projeto, também foram convidadas pessoas das mais diferentes idades, raças e classes sociais, visando quebrar as barreiras dos padrões estéticos determinados pela sociedade.