Caravana de Arte e Lazer chega aos bairros Coelho e Trindade

No sábado, o projeto será realizado na Praça do Adélia Martins - Foto: Divulgação/Julio Diniz

A Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg) da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar o projeto “Caravana de Arte e Lazer”, neste sábado (14) e domingo (15), nos bairros Coelho e Trindade, respectivamente.

Durante a realização da Caravana, os moradores podem aproveitar diversas atividades esportivas e artísticas, a presença de personagens vivos, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, aulas de dança, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente e pipoca.

No sábado, o projeto será realizado na Praça do Adélia Martins, das 9h às 13h. Já no domingo, será na Praça da Trindade, das 9h às 13h.

A Caravana de Arte e Lazer foi criada com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças.

Serviço:

Sábado: Praça do Adélia Martins, das 9h às 13h;

Domingo: Praça da Trindade, das 9h às 13h.