Viradouro promove ação de incentivo à doação de sangue

presença do elenco da Viradouro teve como objetivo incentivar a doação - Foto: Divulgação

Neste sábado, 14, Dia Mundial do Doador de Sangue, um grupo de componentes da Viradouro marcou presença no Hemorio, no Centro da capital fluminense.

A presença do elenco da Viradouro teve como objetivo incentivar a doação. Mas, além de levar o ritmo do samba à unidade, componentes da escola também se voluntariaram como doadores. O diretor do Hemorio elogiou a participação da Viradouro na ação.

"Precisamos de doações constantes para atender pacientes em tratamento. A presença da Viradouro foi uma forma maravilhosa de agradecer aos doadores e atrair novos voluntários", destaca o diretor do Hemorio, Dr. Luiz Amorim.

O Hemorio recebe cerca de 300 doadores por dia e fornece sangue para mais de 200 hospitais da rede pública do Estado, incluindo emergências e unidades de oncologia.