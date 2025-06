Festa Junina promove integração entre os núcleos do Projeto Qualidade de Vida e Longevidade

Nesta sexta-feira (13), o clima de São João tomou conta dos participantes do Projeto Qualidade de Vida e Longevidade, da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, durante animada festa junina. O evento reuniu alunos dos 21 núcleos espalhados por diversas localidades do município.

Voltado para pessoas com mais de 18 anos, sem limite de idade, o projeto tem como missão promover saúde física e mental por meio da prática regular de exercícios físicos orientados, sempre com recomendação médica. Embora seja aberto a adultos de todas as idades, a maioria dos participantes é formada por pessoas idosas, que encontram no projeto uma forma de sair da rotina, socializar e cuidar da saúde de forma leve e divertida.

“Já vamos fazer três anos de projeto e toda a proposta dele, como o nome já diz, é promover a qualidade de vida. E esse evento é uma oportunidade de compartilhar, se conhecerem, se divertirem, para muita gente que não tem isso”, afirmou Elaine Bartolomeu, coordenadora do projeto.

A festa junina é uma das atividades mensais integradas, que reúnem todos os núcleos do programa em um grande encontro. Mais do que uma celebração típica, o evento se torna um espaço de fortalecimento de laços, construção de amizades e valorização da terceira idade.

Para Marilene dos Santos, de 60 anos, aluna do projeto, o programa representa uma mudança significativa em sua vida.

“Antes eu ficava muito em casa, sozinha. Depois que entrei no projeto, comecei a me movimentar, conheci novas amigas e hoje estou sempre animada para os encontros. Essa festa foi maravilhosa, porque além de nos divertirmos, sentimos que fazemos parte de algo especial”, contou, emocionada.

O secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto, também esteve presente e destacou a importância do projeto.

“O Projeto Qualidade de Vida e Longevidade é um orgulho para São Gonçalo. Ver nossos idosos ativos, felizes e engajados mostra que o esporte e o convívio social transformam vidas. Nosso compromisso é seguir investindo em iniciativas que cuidem da saúde física e emocional da nossa população”, afirmou o secretário.