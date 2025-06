Fiéis celebram Santo Antônio com missas, procissões e festejos em Niterói e São Gonçalo

Nesta sexta-feira (13), os católicos celebram o Dia de Santo Antônio, conhecido como o “santo casamenteiro” e também protetor dos pobres e necessitados. Em Niterói e São Gonçalo, as homenagens incluem uma programação intensa de missas, procissões e celebrações populares.

Em São Gonçalo, a Paróquia de Santo Antônio, localizada no bairro Covanca, vive um momento ainda mais especial. Além da festa em louvor ao padroeiro, a comunidade celebra o centenário da igreja, completando 100 anos nesta sexta-feira.

A programação conta com seis missas ao longo do dia: às 7h, 9h, 11h, 13h, 15h e 18h. Como parte da tradição, também será feita a bênção dos pães e haverá uma procissão que deve reunir centenas de fiéis em caminhada pelas ruas próximas à paróquia.

Os festejos também incluem atrações externas, promovendo um ambiente de encontro comunitário com barracas e comidas típicas. A Paróquia de Santo Antônio fica na Rua Floriano Peixoto, número 2.149.

Niterói: Fé e tradição em Icaraí

Na Igreja Porciúncula de Sant'Anna, no bairro de Icaraí, a agenda religiosa começou cedo. Durante todo o dia, a paróquia realiza celebrações eucarísticas em diversos horários: às 6h30, 8h, 9h30, 11h (com a presença do arcebispo de Niterói, Dom José Francisco Rezende), além das missas da tarde e noite, às 15h, 17h e 19h.

Ao longo das celebrações, os fiéis poderão receber a tradicional bênção de Santo Antônio. A partir das 12h30, essa bênção será repetida a cada 30 minutos. A distribuição do famoso pão de Santo Antônio, símbolo de fartura e partilha, acontece desde as 8h, mas quem quiser pode levar seu próprio pão para ser abençoado.

Encerrando a programação litúrgica, haverá uma procissão logo após a missa das 19h. A igreja também está arrecadando alimentos não perecíveis durante todas as missas, com a proposta de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.

E para quem gosta das celebrações populares, a lateral da paróquia, na Rua Miguel Couto, vai receber barracas e atrações nos seguintes horários: das 8h às 22h na sexta (13), das 16h às 22h no sábado (14) e das 9h às 22h no domingo (15). A Igreja Porciúncula está localizada na Avenida Roberto Silveira, 265.