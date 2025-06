Ação itinerante para vacinação contra a gripe chega ao Pátio Alcântara

Com a meta de vacinar, pelo menos, 90% da população contra a gripe, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo realiza novas ações itinerantes para a vacinação contra a gripe e o sarampo. Nesta sexta-feira (13), os usuários do Pátio Alcântara poderão se imunizar dentro do shopping, das 9h às 16h. E todos os funcionários dos cemitérios da cidade também serão vacinados. Para a próxima semana, novas empresas serão beneficiadas.

Na próxima segunda-feira (16), os colaboradores e clientes do Supermercado Supermarket, no Arsenal, terão as vacinas à disposição, também das 9h às 16h. Nos dias 17 e 18 de junho, a Perfil X Construtora, em Várzea das Moças, será visitada pela Coordenação de Imunização para a vacinação dos funcionários. O São Gonçalo Shopping recebe a iniciativa nos dias 26, 27 e 28 de junho, das 10h às 16h.

“A vacina da gripe foi atualizada para proteger contra as cepas mais recentes do vírus da gripe, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). É segura, eficaz e salva vidas. A gripe não é só um resfriado. Ela pode ser grave, especialmente para idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Mas a boa notícia é que temos uma forma simples, segura e eficaz de prevenção: a vacinação”, disse a coordenadora de Imunização, Ingrid Perni.

Todos os gonçalenses com mais de seis meses de idade podem se vacinar com as duas vacinas, que também podem ser aplicadas com outros imunizantes e medicações. As contraindicações são para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com histórico de forma grave de alergia a doses anteriores.

Os gonçalenses com febre ou com coronavírus devem adiar a vacinação até a resolução do caso. Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF.

A vacina da gripe disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é a trivalente, que protege contra a gripe suína (H1N1), contra a gripe sazonal (H3N2) – que são duas variantes do vírus Influenza tipo A – e contra uma cepa viral da Influenza tipo B.

A vacina que imuniza contra o sarampo é a tríplice viral, que também previne as formas graves da rubéola e caxumba. A tríplice viral pode ser aplicada nos gonçalenses de até 59 anos que ainda não estejam imunizados. O objetivo da iniciativa é reforçar a vacinação contra a doença, bloqueando o seu retorno.

Vale lembrar que todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização, incluindo a da gripe e do sarampo, estão disponíveis em 61 salas de vacinação espalhadas em unidades de saúde da cidade.