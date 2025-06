Professora de Saquarema lança romance na Bienal do Livro Rio 2025

Entre os dias 13 e 22 de junho de 2025, o Riocentro será palco da Bienal do Livro Rio 2025, e a Editora Appris marcará presença com uma programação especial e um estande repleto de novidades. Além de apresentar 27 lançamentos, a editora oferecerá experiências interativas para toda a família, consolidando seu compromisso com a diversidade editorial e a aproximação com o público. O estande promete encantar visitantes de todas as idades: as crianças se divertirão com uma máquina de brindes exclusivos, enquanto os adultos poderão testar sua sorte na roleta de brindes, com prêmios como cadernos de colorir, canetas marca-texto, livros, moleskines, descontos exclusivos e até vouchers para publicação de livros.

“Participar da Bienal do Rio 2025, com o Rio premiado como Capital Mundial do Livro pela UNESCO, é um momento único para celebrarmos a força transformadora da literatura. Preparamos muitas surpresas, especialmente para os educadores, que têm um papel fundamental na formação de novos leitores. Mas nossa maior expectativa está no que a Bienal nos permite: olhar nos olhos daqueles que nos inspiram diariamente, e oferecer a oportunidade única de nossos autores sentirem o impacto real de suas obras. Cada obra, em qualquer um de nossos selos, recebe atenção especial desde a avaliação até a produção final, porque acreditamos que cada história merece ser contada com excelência. É essa paixão que nos motiva a conectar autores e leitores, transformando páginas em experiências inesquecíveis. A Bienal do Rio, com toda a sua diversidade, é o cenário perfeito para celebrarmos juntos a força da literatura”, conta Sara Coelho, editora executiva da editora.

Entre os lançamentos mais aguardados está o “Ato de Rebater”, da professora Vânia Lucia de Oliveira, de Saquarema. Em uma época sem celulares, internet ou redes sociais, em que a comunicação é mais pessoal, presente e constante, o livro conta a história de Anita, uma jovem que tem a sua vida marcada pela perda da mãe e cujo pai, consumido pela dor, a culpa e a leva de casa para viver com os avós, criando uma barreira física e emocional entre eles. Anos se passam e Anita não entende a ausência do pai, até que ele pede para que ela volte para casa. Mesmo sem entender, mas querendo muito essa aproximação, Anita aceita. Seu retorno acaba sendo marcada por conflitos e sofrimento de ambos, pois as feridas do passado permanecem presentes.

“O livro é uma narrativa intensa sobre solidão e dor, mágoa e perdão, amor e autoconhecimento, que são refletidos na complexidade das relações familiares. Anita e seu pai precisam assumir seus sentimentos para encontrar um caminho para a reconciliação. Em meio a desafios e enfrentamentos, surge a expectativa de que o amor e a compreensão possam curar as feridas que ainda doem e reconstruir a harmonia na relação entre pai e filha”, conta a autora.

O estande da Appris contará ainda com áreas exclusivas dedicadas ao autismo e à saúde mental, reforçando a atuação da editora em temas relevantes e contemporâneos. Com mais de 13 mil obras publicadas e 14 anos de atuação no mercado, a Editora Appris mantém o ritmo com cerca de 70 lançamentos mensais. A experiência de seus editores, que atuam há mais de 35 anos no setor, é um dos pilares que sustentam a qualidade e diversidade do catálogo. Presente em grandes eventos literários do país, a Appris conquistou duas obras finalistas no Prêmio Jabuti Acadêmico 2024 e se destaca pelo modelo de coparticipação com autores e pelo compromisso com a excelência editorial. Na Bienal do Livro Rio 2025, mais uma vez, a editora reafirma sua missão de democratizar o acesso à literatura e de valorizar novos talentos.