A contagem regressiva começou para a Bienal do Livro Rio; autores da região estarão presentes

Prepare o coração, arrume a mochila e marque no calendário: de 13 a 22 de junho, o Riocentro será o foco dos encontros e das experiências literárias com a Bienal do Livro Rio 2025 cuja edição promete ser histórica. Coincidência ou destino, justo neste ano, o Rio de Janeiro foi nomeado Capital Mundial do Livro pela Unesco.

Editoras e escritores de Niterói, São Gonçalo e Maricá já se preparam para levar seus livros para o maior palco literário do país. O Grupo Gaia, de Maricá, estará presente com três selos editoriais que abraçam a diversidade e a potência da literatura contemporânea: Serpentine, Muiraquitã e Afeto.

“Estamos super empolgados para essa edição especial! O Rio sendo Capital Mundial do Livro dá ainda mais peso simbólico ao evento. Nossos autores estão preparando lançamentos lindos e cheios de alma”, compartilha Roberta Souza, CEO do grupo, veterana de Bienais do Rio e de São Paulo.

O selo Muiraquitã, presente desde a primeira Bienal do grupo, divide espaço com a ousada Serpentine (na sua 4ª participação) e o acolhedor Afeto (estreando na 2ª edição). Para Roberta, além da visibilidade, a Bienal é palco de sonhos realizados:

“Estar na Bienal é surreal para os escritores. É emoção, é realização, é estar onde tudo acontece. E poder fazer parte disso, como editora, nos motiva todos os dias.”

Pela primeira vez como editora, a Mapa das Letras, de São Gonçalo, estará na Bienal, em parceria com o Grupo Gaia e o coletivo Escritoras Vivas. Estarão à venda os livros Bloco de Notas (Cyntia Fonseca), Há tempos que escrevo para sobreviver (Yonara Costa), Criatura dentada (Suzane Veiga), Convite para ficar (Ray Santana), Colocaram no meu café: mascavo, contos, crônicas, cartas e poesia (Deise Pontes) e Elas (Mari Almeida).

“A Bienal é como um sonho fantástico que a literatura nos permite realizar a cada dois anos. Vamos levar a Coleção de Poesia Escritoras Vivas e livros de contos e crônicas de autoras incríveis da nossa região”, conta Cyntia Oliveira, autora e colaborada na Mapa das Letras.

Entre os autores confirmadas no estande do Grupo Gaia (Q48 – Pavilhão Verde) estão Luciana Soriano, Ricardo R.S Pinto, Victor Cristo, Cynthia D Jonas, Adriele Moraes, Barbara Marilac e Luciane Baratelli.

Representando Niterói, a Garota FM Books leva à Bienal um lançamento que exala história e ritmo: “Quando Vem da Alma de Nossa Gente – Samba da Praça Onze”, da jornalista Beatriz Coelho Silva, a Totó. O livro resgata a memória da Praça Onze e da construção simbólica do samba carioca, com sessão de autógrafos marcada para sábado (21/6), às 14h, no estande da Máquina de Livros.

“Estar na Bienal é essencial para difundir nossa proposta: histórias da música brasileira que ainda têm pouco espaço no mercado editorial”, afirma Chris Fuscaldo, diretora da editora.

Chris também lança de forma independente, pelo estande das Edições Sesc, o livro “Refazenda – O interior floresce na abertura da fase Re de Gilberto Gil”, celebrando os 50 anos do álbum que marcou a guinada zen de Gil.

A professora e escritora Elizabeth Figueiredo, de Niterói, estará na Bienal com seus livros que abordam relacionamentos abusivos e os impactos na vida das mulheres. Estará presente nos dias 14 e 19 de junho, celebrando sua estreia no evento em grande estilo:

“Ter meu livro exposto em um ano tão simbólico para a literatura carioca é uma honra. Vai ser uma Bienal histórica, de recorde de público e muita troca entre autores.”

Experiências imersivas para todas as idades

Este ano, a Bienal não será apenas um evento, mas uma experiência sensorial e imersiva. Com o formato inédito de Book Park, a feira apresenta atrações que combinam tecnologia, literatura e muita emoção. Além disso, com a Bienal acontecendo durante o feriado de Corpus Christi, o evento espera receber leitores de todo o país com ampliação de rotas de transporte e infraestrutura reforçada.

Roda Gigante Leitura nas Alturas Light

Com cabines temáticas e áudios literários, a roda gigante é puro encantamento. Panini (Turma da Mônica), Intrínseca (Percy Jackson), HarperCollins (Nárnia) e outras editoras participam dessa aventura nas alturas.

Labirinto de Histórias Paper Excellence

Entre no universo de obras como Hades e Perséfone (Companhia das Letras), Corte de Espinhos e Rosas (Record) e clássicos da Darkside. Um passeio lúdico por universos paralelos.

Escape Room Literário

Mistério, enigmas e literatura em uma das atrações mais aguardadas. Com thrillers de Agatha Christie, Raphael Montes, Cara Hunter e a tensão de A Empregada (Arqueiro), o desafio é sair... ou não.

Praça Além da Página Shell

Um espaço democrático com encontros com autores, música, gincanas e experiências criativas. Tudo para viver a literatura fora da caixinha, ou das páginas.

Os ingressos já estão à venda no site www.bienaldolivro.com.br.

Inteira: R$ 42,00

Meia-entrada: R$ 21,00

Professores e bibliotecários têm gratuidade com comprovação profissional.

Para quem quiser se aventurar na roda gigante, os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia).

O endereço do RioCentro, na Barra Olímpica, é Avenida Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.