Maricá sedia competição de tiro com arco dos Jogos Escolares do RJ

O evento é uma realização da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do RJ (FEERJ) - Foto: Divulgação

Neste sábado, (14) a competição de tiro com arco estreia nos Jogos Escolares do Rio de Janeiro. As disputas acontecem no Brasil Arco, em Maricá, a partir das 8h. A atual campeã Sul-Americana e uma das principais promessas da modalidade atualmente, Sophia Oliveira, é da cidade e estará pela segunda vez no Jerj. O evento é uma realização da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do RJ (FEERJ).

"Ver uma atleta como a Sophia, que já é destaque internacional, participando e inspirando outros jovens, mostra o impacto transformador do esporte na vida dos nossos estudantes. O governo do Estado está cada vez mais comprometido em ampliar as oportunidades para nossos atletas do futuro", destacou o secretário de Esporte e Lazer Rafael Picciani.

Sophia Oliveira Medeiros, de 17 anos, é atleta da seleção brasileira de base e um dos grandes destaques da nova geração do esporte no país. Após participar da seletiva realizada em janeiro, foi convocada para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Base e Master, realizado no Chile, onde conquistou quatro medalhas importantes: campeã Sul-Americana WRE 2025, campeã na dupla mista Sul-Americana 2025, vice-campeã Sul-Americana 2025 e bronze por Equipe no Sul-Americano 2025.

Sophia entrou no esporte quando tinha 11, num momento bem difícil da vida. Após a perda do avô, desenvolveu um quadro de depressão, e foi aí que, por indicação de uma amiga, conheceu o esporte e o projeto Maricá Esporte Presente, e tudo começou a mudar. A atleta está na terceira série do ensino médio e segue dividindo seu tempo entre os estudos e os treinos, com muita disciplina e amor.

"Estou muito animada para os Jogos Escolares do Rio de Janeiro! Espero ter um bom resultado durante as provas, e, é claro, sair com o título de campeã. O Jerj é muito importante para os atletas, pois ele incentiva muitos jovens a seguirem no esporte e a não desistirem de serem grandes no esporte", declarou Sophia, que, desde 2023, é contemplada pelo Bolsa Atleta, programa de transferência direta de recursos do Governo do Rio para apoiar o desporto fluminense, coordenado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

Nos Jogos Escolares do Rio de Janeiro, estudantes de 11 a 17 anos competem em 20 modalidades individuais e coletivas. As etapas classificatórias abrangem as cinco regiões do estado. Este ano, o torneio bateu recorde histórico de participação, com mais de 9 mil estudantes inscritos de escolas públicas e privadas de todas as regiões do estado, quase o dobro do recorde anterior, que era de pouco mais de 5 mil atletas.

Além de troféus e medalhas, os vencedores ganham a oportunidade de representar o Rio de Janeiro no Jebs, organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), e nos Jogos da Juventude, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O projeto não tem custo para as escolas e os alunos recebem um kit participante cedido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, que também presta apoio logístico na competição.

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) é responsável pelo fornecimento de água potável aos atletas durante os Jogos, em conformidade com a Lei da Hidratação, que obriga a oferta gratuita de água potável em eventos esportivos e culturais.