Trio é preso após furto de cabos em túnel de Icaraí

Uma ação integrada entre a NitTrans e a Secretaria de Ordem Pública (Seop) resultou na prisão de três homens que furtaram cabos na galeria do túnel Raul Veiga em Icaraí. O crime foi flagrado pelo Centro de Operações e Monitoramento (CCO) da NitTrans, órgão da Prefeitura de Niterói, na madrugada desta quarta-feira (11). Através de Câmeras compartilhadas com o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), a Guarda Municipal foi imediatamente até o local para fazer a abordagem e deter os suspeitos, que foram encaminhados para a delegacia, onde ficaram detidos. Nesta madrugada, a Guarda Municipal realizava operação em diversos pontos, intensificando o patrulhamento para coibir crimes contra o patrimônio e delitos de menor potencial ofensivo.

Com os detidos, foi encontrada grande quantidade de cobre em processo de queima, além de uma mochila contendo um cutelo, três facas e uma tesoura. Os três homens foram conduzidos inicialmente à 77ª DP (Icaraí), onde foi lavrado o auto de apreensão. Posteriormente, eles foram encaminhados à 76ª DP (Centro) para o registro da ocorrência.

A ação faz parte de um trabalho integrado entre a Secretaria de Ordem Pública (Seop), CISP, NitTrans e as forças de segurança, que fazem o patrulhamento preventivo noturno, com foco em ilícitos contra o patrimônio público, transeuntes e o comércio da cidade.

O presidente da NitTrans, Nelson Godá, explicou a importância do trabalho das equipes de monitoramento.

"O Centro de Operações e Monitoramento da NitTrans funciona 24 horas. Temos "olhos" em toda a cidade. Estamos sempre vigilantes no trânsito e enviando nossos operadores para auxiliar no fluxo das vias, no apoio operacional em caso de acidentes e obras. Porém, nossa equipe está atenta e sempre que observa algo fora do comum, de imediato aciona os responsáveis e monitora o ocorrido", enfatizou Nelson Godá.

O primeiro flagrante aconteceu por volta das 22h da terça-feira (10), quando a equipe de monitoramento noturna do CCO observou um homem acessando a galeria do túnel Raul Veiga, que liga Icaraí a São Francisco. Imediatamente, o Cisp foi comunicado para acionamento das forças de segurança que não encontraram o suspeito no local.

A equipe do CCO Nittrans manteve a vigilância durante a madrugada e, por volta das 2h, conseguiram identificar os homens, que começaram a deixar os buracos das galerias. As equipes do operacional da Nittrans e da Guarda Municipal foram novamente acionadas e os três suspeitos foram detidos com diversos cabos de energia furtados do local. Eles foram conduzidos para a delegacia junto com o material recuperado e as imagens dos vídeos de segurança.

“A integração dos órgãos públicos da cidade com as forças de segurança tem sido fundamental para coibir esse tipo de crime, inclusive os que ocorrem na madrugada. Esta ação é mais um exemplo. Estamos literalmente apertando o cerco. A vigilância tem sido intensa, com apoio do CISP, e o patrulhamento está cada vez mais efetivo para sufocar esse tipo de criminalidade”, disse o secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas.

A operação da Seop desta madrugada cobriu diversos pontos dos bairros do Centro, Ingá e Icaraí. Entre as ruas patrulhadas estavam Avenida Feliciano Sodré, Rua Barão do Amazonas, Rua Marechal Deodoro, Amaral Peixoto, Conceição, Andrade Neves, XV de Novembro, Praça do Rink, Visconde do Rio Branco, Praça JK, Cantareira, Guilherme Briggs, Presidente Pedreira, Dr. Paulo Alves, Miguel de Frias, Paulo Gustavo, Tavares de Macedo, Mariz e Barros e Gavião Peixoto.