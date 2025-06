Dia dos Namorados: Saiba a programação dos shoppings para celebrar a data com seu amor em SG e Niterói!

O Dia dos Namorados se aproxima e muitos casais começam a fazer planos, pensando em como tornar a data mais especial para o (a) amado (a). Pensando nisso, a reportagem de O SÃO GONÇALO listou algumas opções gratuitas para celebrar o dia 12 de junho [e os dias que antecedem a data] em São Gonçalo e Niterói.

Confira:

- São Gonçalo Shopping

Em clima de romance, o São Gonçalo Shopping preparou uma programação especial com música ao vivo e entrada gratuita. Para abrir as comemorações, o shopping promove um show gratuito com Walace Araujo, cantor natural da cidade e conhecido por embalar o público com pagodes românticos e sucessos que marcaram época. A apresentação acontece no dia 12 de junho, a partir das 19h, na Praça de Alimentação.

Serviço:

Show ao vivo com Walace Araujo

- Local: Praça de Alimentação

- Data: 12 de junho

- Horário: a partir das 19h

- Evento gratuito

- Shopping Pátio Alcântara



No Shopping Pátio Alcântara, a celebração dos namorados se estende por três dias consecutivos, com shows gratuitos que acontecem sempre das 18h às 21h, na Praça de Alimentação.

- 12/06 (quarta-feira) – Happy Hour com Frazão (Pagode romântico)

- 13/06 (quinta-feira) – Happy Hour com Rosa Venceslau

- 14/06 (sexta-feira) – Show Tributo ao Raça Negra com o Grupo Papo 90

Serviço:

Show no Shopping Pátio Alcântara

- Local: Praça de Alimentação

- Data: de 12 a 14 de junho

- Horário: das 18h às 21h

- Evento gratuito

- Partage São Gonçalo

O Partage São Gonçalo preparou uma programação especial para celebrar o Dia dos Namorados, com diversas atrações gratuitas, experiências criativas e ativações que vão proporcionar momentos únicos aos visitantes.

No Dia dos Namorados, 12 de junho, a programação conta com a apresentação da banda Quarter Black, que circulará pelo shopping a partir das 17h30, além de mais uma edição do Música na Praça, às 19h, na praça de alimentação. Durante todo o período, o Partage São Gonçalo contará com um espaço instagramável montado especialmente para os casais registrarem suas fotos, durante todo o horário de funcionamento do shopping.

Outro destaque da campanha é a atração “Alvo do Amor”, que acontece de 6 a 12 de junho, sempre a partir das 18h30. Para participar, basta baixar o app do shopping e entrar na brincadeira de acertar o alvo, com o auxílio de um monitor. A atividade será realizada no segundo piso. A campanha conta com o apoio da Way Suplementos, que participará com um stand de degustação e sorteio de brindes durante o aulão de Crossfit, promovido pela Tupã, além das parcerias com a Secretaria de Esporte, Billy The Grill e Laser & Co.

Serviço:

Campanha de Dia dos Namorados – Partage São Gonçalo

- Data: 6 a 12 de junho

- Local: Partage São Gonçalo - Av. Pres. Kennedy, 425, Centro, São Gonçalo – RJ

- Programação gratuita

Programação completa:

• Aulão de Zumba: 06/06 | 9h às 10h | Segundo piso, em frente à Renner

• Aulão de Crossfit: 07/06 | 17h | Jardim

• Baile da Dona Helô: 08/06 | 17h às 20h | Jardim

• Música na Praça: 08/06 | 17h | Praça de Alimentação

• Live de Dicas de Presente | 10/06 | 19h | redes sociais do shopping

• Música na Praça: 12/06 | 19h | Praça de Alimentação

• Apresentação Quarter Black: 12/06 | 17h30 | Circulando pelo mall

• Atração “Alvo do Amor”: 06 a 12/06 | a partir das 18h30 | Segundo piso

• Espaço instagramável: disponível durante todo o horário de funcionamento

- Plaza Niterói

O Plaza Niterói está lançando uma campanha de Dia dos Namorados para celebrar vínculos afetivos. Na ação 'Compre&Ganhe', clientes do App Plaza são presenteados com kits de O Boticário.

Na promoção, os clientes 3 Estrelas ganham um Kit Nativa SPA e clientes 2 Estrelas podem acumular pontos e retirar um Kit Cuide-se Bem. A campanha acontece de 1 a 12 de junho.

Para retirar o brinde, clientes 2 Estrelas devem enviar R$ 350 em notas de compras feitas no Plaza Niterói durante o período da promoção. Já para clientes 3 Estrelas, basta enviar uma nota fiscal de qualquer valor. O brinde de O Boticário poderá ser retirado no Espaço do Cliente, no 4º piso, ao lado do Abbraccio.

Serviço:

Compre & Ganhe Dia dos Namorados – Plaza Niterói

- Data: 01 a 12/06

- Brindes:

Clientes 3 Estrelas: Nativa Spa (Kit com 3 Sabonetes + Hidratante)

Clientes 2 Estrelas: Cuide-se Bem (Kit de Sabonetes Sortidos)

- Mecânica:

Clientes 3 Estrelas: Uma nota de qualquer valor

Clientes 2 Estrelas: R$350,00 em notas.

Local: Plaza Niterói - Rua Quinze de Novembro, 8 - Centro, Niterói