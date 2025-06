Arraiá de Niterói de 6 a 8 de junho pela primeira vez no Caminho Niemeyer

Abrindo a temporada de festas juninas da cidade, acontece nos dias 6, 7 e 8 de Junho, o Arraiá de Niterói, pela primeira vez no Caminho Niemeyer, com uma mega estrutura.

Serão mais de 100 expositores de comidas típicas, artesanato, moda, chopp, drinks e além disso, um parque infantil com diversas brincadeiras e infláveis! Também teremos decoração temática, correio do amor, quadrilha. Somado a isso, diversas atrações musicais com as bandas mais requisitadas da cidade, shows de forró, sertanejo, samba e também musicais infantis.

O mês de junho promete ser imperdível, famoso pelos arraiás na cidade, e com tantas datas de santos juninos, como Santo Antônio, o casamenteiro no dia 13, São João, padroeiro da cidade no dia 24 e São Pedro, no dia 29 com a tradicional travessia de barcos em Jurujuba.

A programação pretende agradar a todos os públicos. Vai ter muito forró, piseiro, quadrilha, pagode, samba e também atrações infantis!

ARRAIÁ DE NITERÓI

Entrada gratuita.

Quando? 6, 7 e 8 de Junho

Que horas? 12h a 00h

Onde? Caminho Niemeyer Niterói (Rua Jornalista Rogério Coelho s/n - Centro / Niterói) Ao lado do terminal. 🛣️

Produção: @fa.entretenimento @vibeprod

Entrada franca – Contribua com 1kg de alimento não perecível e ajude quem precisa!

Mais informações: (21) 99649-2471

PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira 6/6

16h - DJ

18h - Lara Zuzarte 1º Set (Sertanejo)

19h - DJ

19h30 - Lara Zuzarte 2º Set (Sertanejo)

20h - DJ

21h - Mullatto 1º Set (Pagode/Samba)

22h30 - DJ

23h - Mullatto 2º Set (Pagode/Samba)

00h - FIM

Sábado 7/6

12h DJ

14h - Leo Castro (INFANTIL)

15h30 - DJ

16h - Luiz e os sorrisos 1º Set (Forró)

17h30 - DJ

18h - Luiz e os sorrisos 1º Set (Forró)

19h - Quadrilha Balão

20h - Lucas Carvalho part Priscila Campos ((Pagode/Samba/Sertanejo)

21h30 - DJ

22h - Intimistas (Pagode/Samba)

00h - FIM

Domingo 8/6

12h - DJ

14h - Lekole (INFANTIL)

15h30 - DJ

16h - Forró de Pife 1º Set (Forró)

17h30 - DJ

18h - Forró de Pife 2º Set (Forró)

19h30 DJ

20h - Roda de Samba do Celeiro 1º Set (Samba)

21h30 DJ

22h - Roda de Samba do Celeiro 2º Set (Samba)

00h - FIM