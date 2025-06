Confira a programação da 11ª edição da Feira do Livro de Resende

A 11ª edição da tradicional Feira do Livro de Resende (FLIR) que iniciou nessa quinta-feira (5), vai até domingo (8), na Área de Exposições do bairro Morada da Colina, das 9h às 21h. Com o tema "Literatura e sustentabilidade: escrevendo um futuro melhor", o evento propõe reflexões sobre o papel da palavra na construção de um amanhã mais consciente e humano.

A FLIR é um encontro vibrante entre autores, leitores, artistas e educadores, e tem entrada gratuita. Neste ano, o homenageado é o Patrono Altamiro Pimenta, personalidade marcante no cenário cultural e assistencial da cidade. Durante o século XX, Altamiro foi referência em dedicação à educação, à cultura e ao bem-estar coletivo de Resende.

Com mais de 300 artistas envolvidos e 20 expositores, o evento conta com bate-papos literários, espetáculos teatrais e musicais, oficinas, palestras e a animada caravana da ciência, que traz experiências e demonstrações para encantar os curiosos de todas as idades.

Entre os convidados especiais, destacam-se os escritores Felippe Barbosa, Roger Mello e Clara Savelli, além do animador Valu Vasconcellos e do professor Moisés Machado.

Nesta edição, também ganham destaque editoras da região que vêm promovendo o fortalecimento da literatura independente. Estarão presentes a Editora Itapuca e a Revista Lira, ambos de Niterói. No stand da Lira, está confirmada a presença das autoras Suellen Carvalho e Iva França, além de livros de autores de São Gonçalo, como a coleção de poesia Escritoras Vivas, publicada pela Editora Mapa das Letras.

Stand da Revista Lira | Foto: Divulgação

A programação é extensa e contempla públicos de todas as idades, com atividades contínuas em diversos espaços temáticos: Flirzinha, voltado para o público infantil; Auditório Literário, com mesas e oficinas; Palco Cultural, que recebe apresentações artísticas; e o Espaço do Escritor, com sessões de autógrafos e lançamentos.

Editora Itapuca | Foto: Divulgação

Confira a programação:

5/6 (quinta-feira)

09:00 Às 13:00 Autógrafos e Lançamentos com Kuba Cuesta, Aline Brasil, Lampião, Fábio Augusto, Paty Brandão, Bernadette Braga e Mônica Menezes.

13:00 Às 17:00 Autógrafos e Lançamentos com Vera Lucia, Luciana Aquino, João Ricardo Correa Rodrigues, Silvana Huguenin, Letícia Álvares, Carlos Almeida e Luciana Belém.

17:00 Às 21:00 Autógrafos e Lançamentos com Dudu Arbex, Maria Franco, Duca Leal Jake Villela, Marília Passos, Vitor Gusmão e Força Matheus.

6/6 (sexta-feira)

09:00 Às 13:00 Autógrafos e Lançamentos com Lourildo, Kéllyda Antonia Casemiro, Sandra Chaves, Paula Rodrigues, Andréa Costa, Virgínia Calaes e C. J. Santos.

13:00 Às 17:00 Autógrafos e Lançamentos com Clarete Batuqueira, Luciane Ceccopieri, Márcio Castilho, Gracinda Rodrigues Cordeiro, Jorge Barbosa, Priscila Gonçalves e Regina Vilarinhos.

17:00 Às 21:00 Autógrafos e Lançamentos com Leo Matusa, Artur Laizo, Selma Meneses, Laís Amaral Jr., Enio S C de Oliveira, Ângelo de Paula e Maria Eduarda Fidalgo da Cunha.

7/6 (sábado)

09:00 Às 13:00 - Autógrafos e Lançamentos com Rê Francis, Ana Beja, Lona, Ricardo Panesi, Cláudia Cardoso, Roberta Renoir e Roberta Adrianna.

13:00 Às 17:00 - Autógrafos e Lançamentos com Paulo Bi, Claudia Nina, Valéria Vefer, Fabiana do Nascimento, Edilson Barros, Simone Zanette e Martha Carvalho Rocha.

17:00 Às 21:00 - Autógrafos e Lançamentos com Liliane Mesquita, Regiane Mantovanelli, Jennifer Garrido, Sirléia Sampaio, Gisele Silva, Sandra Guimarães e Val Asevedo.

8/6 (domingo)

09:00 Às 13:00 - Autógrafos e Lançamentos com Giovani Miguez, Rubem Baptista, Marcelo S. Lemos, Marcio Muniz, Jandiara Paiva, Tio Carlos e Santana.

13:00 Às 17:00 - Autógrafos e Lançamentos com Elise Schiffer, Veronica Cunha, Alexandre Abreu, Bruno Black, Leandro Souto Maior, Roseneia Oliveira e Marcelle Lopes.

17:00 Às 21:00 - Autógrafos e Lançamentos com Lincoln Oliveira, Wanessa Grisol, Jê Omega, Natália Silveira, Carmem Heloísa, Shery Duque e Yasolli.

Para baixar a programação completa, clique aqui.