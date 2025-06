Intimistas agita a galera com show na Radio Mania

O grupo Intimistas realizou um show inédito nos estúdios da Rádio Mania, localizado no Centro de Niterói, na tarde desta quinta-feira (5). Cantando antigos e novos sucessos do pagode, o quinteto formado por Deivson Palitto (voz), Bruno Carvalho (violão e vocal), Geovane Camillo (percussão), Junior Souza (pandeiro) e Gustavo Farinha (tantan), animou os fãs presentes na rádio.

Formado em Niterói, o início da trajetória do grupo começou em uma roda de samba local. "Foi uma roda de samba de amigos, a gente não tinha pretensão nenhuma de grupo. Um evento, na casa de dois amigos nossos, que nos convidaram pra fazer essa roda de samba, ai foi ganhando corpo, foi crescendo, até que a gente resolveu montar o grupo. Aí a gente se juntou, organizou o meio de campo e 'tamo' aqui", disse o vocalista Palitto.

Grupo formado em Niterói cantou grandes sucessos e animou o público nos estúdios da Rádio Mania | Foto: Enzo Britto

Sobre a música de trabalho que mudou a história do grupo, Deivson não tem dúvidas. "Sem sombra de dúvidas 'Deixa Alagar' foi o divisor de águas. Porque é uma música que levou a gente pro Brasil todo, é uma música que toca até hoje, um monte de artista já regravou. A gente tem essa estrela no ombro, de dizer que nós que lançamos a música, que é um dos maiores sucessos do pagode no Brasil inteiro".



Em dezembro de 2024, o grupo lançou o projeto audiovisual "Intimidade no Morro 3". Para os músicos, esse é maior trabalho lançado por eles: "Não desmerecendo ou diminuindo os outros, mas foi um projeto que nós colocamos a mão e fizemos. Foi um trabalho feito a médio, longo prazo, colocando de lado cd, música inédita, porque tem uma responsabilidade grande, mas o 'Intimidade' com certeza é o maior projeto do Intimistas".

O grupo afirmou ainda que novos projetos para serem lançados ainda nesse ano já estão sendo conversados: "Existem algumas ainda no caderno, mas não está 100% definido. A gente tem vontade de regravar um pagode que a gente tem em Niterói, chamado 'Toca da Gamba'. Tem no nosso canal de Youtube e tem um peso enorme no trabalho do grupo e outras coisas mais, o futuro a Deus pertence", finalizou o vocalista Deivson.

