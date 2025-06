Com NitTrilhas em mãos, equipe de OSG desbrava as belezas da Ilha do Pontal

Lançado nesta semana pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, o aplicativo NitTrilhas promete ser um grande facilitador para os amantes da natureza. Isso porque ele, além de ser acessado em qualquer sistema Android e iOS, informa distância, o tempo de percurso, o tipo de caminho que quer seguir e o grau de dificuldade durante o trajeto. A cidade de Niterói conta com cerca de 40 trilhas.

Diante da novidade, O SÃO GONÇALO resolveu "desbravar" a trilha da Ilha do Pontal, localizada na Lagoa de Piratininga, perto do Cafubá, bairro da Região Oceânica de Niterói, utilizando o aplicativo como auxílio durante a caminhada.

O aplicativo fornece diversas informações cruciais sobre as trilhas, como os detalhes sobre o nível de dificuldade, exposição ao sol e atrativos naturais ao longo do percurso. Além disso, o NitTrilhas funciona off-line, o que facilita o uso em locais sem sinal, e oferece uma opção para compartilhar que o usuário está na trilha, promovendo a conexão entre os trilheiros e incentivando o uso responsável dos espaços naturais.

A cidade conta com cerca de 40 trilhas | Foto: Bruno Alves/ Prefeitura de Niterói

Em 2014, um decreto assinado pelo prefeito Rodrigo Neves criou o programa Niterói Mais Verde, que estabeleceu 22,5 milhões de metros quadrados de áreas protegidas no município.

“O aplicativo é um avanço da nossa política pública de preservação, que reúne várias iniciativas. Quando falamos em guia de trilhas e gestão de parques, estamos falando de preservação também. As trilhas colaboram para o ecoturismo. O aplicativo permite ao usuário avaliar as trilhas, deixar comentários sobre a experiência e até identificar pontos que precisam de atenção da Prefeitura, contribuindo para a conservação e qualidade dos caminhos”, explicou o prefeito Rodrigo Neves.

A Rota Darwin

Implantada em 2018 pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), a Rota Darwin integra a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade. Com 74 km de extensão, ela conecta paisagens e unidades de conservação nos municípios de Niterói e Maricá. O trajeto começa na Praça Arariboia, no centro de Niterói, e segue por áreas como o Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT), Parque da Cidade e o Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), passando ainda pelo histórico Caminho de Darwin, utilizado pelo naturalista em 1832. Com sinalização rústica e apoio de voluntários, a trilha também faz parte da Trilha Oiapoque x Barra do Chuí, a maior rota de caminhada da América do Sul.

Trilha da Ilha do Pontal

Na presença de bosques encantadores, diversidade de ecossistemas e um visual incrível, a trilha da Ilha do Pontal, com uma extensão de 1.93 km (ida e volta), é um refúgio na natureza em meio à urbanização. Formada por ecossistemas distintos, como mangue, brejais, taboais, restinga e costão rochoso, o local abriga diversas espécies de aves. Durante o percurso da trilha, onde é possível avistar a infinidade de flora, a Ilha também mostra uma característica ímpar, com seu Bosque Vermelho, formado por árvores com uma tonalidade vermelha em seus caules e troncos retorcidos.

A Ilha do Pontal integra o setor Costeiro/Lagunar do Parque Natural Municipal de Niterói, sendo esta unidade de conservação um importante remanescente do bioma Mata Atlântica no município de Niterói e no Estado do Rio de Janeiro. A ilha exibe ecossistemas de floresta, afloramento rochoso, restinga e manguezal. Por sua beleza, apresenta, através de sua trilha, grande potencial turístico e de lazer, assim como, para a preservação e conservação da diversidade biológica niteroiense.

A Ilha também é composta por quatro mirantes, que oferecem vistas panorâmicas da região, incluindo a Baía de Guanabara e a Lagoa de Piratininga. A ilha é considerada uma reserva biológica e arqueológica municipal, com vestígios de sambaquis, representativos das localizações distintas de comunidades indígenas na Região Oceânica. Na Ilha são encontradas ainda grande quantidade de conchas de moluscos, indicando que povos antigos habitaram a região e usaram a ilha.

Visitado pela reportagem de O SÃO GONÇALO, o Mirante dos Maçaricos oferece uma vista panorâmica da região. A trilha até o mirante é de fácil acesso, bem sinalizada e passa por ambientes variados, incluindo áreas de reflorestamento, charcos e encantador Bosque Vermelho, compostos por árvores da família Myrtaceae. O percurso é uma ótima opção para famílias e amantes da natureza, mas vale uma dica: use repelente.

Com o auxílio do aplicativo, informações detalhadas do trajeto puderam ser obtidas de maneira acessível.

Para ter acesso ao NitTrilhas, basta baixa-lo no App Store (para Iphone) ou no Play Store (para Android).

Como chegar à Ilha do Pontal:

De Carro:

Ao chegar à praia de São Francisco, siga pela Avenida Quintino Bocaiúva em direção ao túnel Charitas – Cafubá. Atravesse o túnel (sentido Região oceânica) e siga pela Avenida Raul de Oliveira Rodrigues até chegar à esquina da Rua Dr. Valdir Costa, neste ponto vire à direita e siga até o final da mesma para chegar ao totem indicativo de início de trilha, localizado na primeira esquina à direita após o túnel Charitas – Cafubá.

De Ônibus:

Partindo do Terminal Rodoviário João Goulart, localizado ao lado da estação das barcas, no centro de Niterói, pegue uma das seguintes linhas de ônibus: OC1 (Centro – Piratininga), OC2 (Centro-Itaipu) ou OC3 (Itaipu - Centro via Engenho do Mato). Desembarque na Avenida Raul de Oliveira Rodrigues na estação Cafubá, primeira estação após o túnel Charitas – Cafubá. Atravesse a rua para a direita (sentido dos automóveis para a Região Oceânica) e siga em direção ao túnel Charitas – Cafubá até chegar ao totem indicativo de trilha, localizado na primeira esquina à direita após o túnel Charitas – Cafubá.