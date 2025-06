Com linguagem lúdica, companhia de teatro trata de tema sério na peça Pipo e Fifi

A violência sexual infantil no Brasil é grave e crescente: duas em cada cinco crianças já sofreram algum tipo de abuso. As consequências para as vítimas são profundas, afetando seu desenvolvimento e podendo durar a vida inteira. Mesmo com a gravidade do problema, os casos continuam aumentando. “As estatísticas são alarmantes e é urgente que cada um de nós faça a sua parte para mudar esta realidade tão triste”, comenta o diretor da Truks Henrique Sitchin.

Referência nacional na arte do teatro de animação e de bonecos, bem como um dos principais expoentes do teatro para crianças no Brasil, a CIA TRUKS abraçou o projeto e colocou o pé na estrada pelo País afora com a peça Pipo e Fifi. Com patrocínio da Arteris, por meio da lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, a peça apresenta o importante e necessário tema do abuso sexual, de forma poética, com humor e fantasia. Dentro do projeto Pipo e Fifi – Pronac 231661, as apresentações gratuitas acontecem entre 2 e 13 de junho em 4 cidades do Estado do Rio de Janeiro: Casimiro de Abreu, Campos dos Goytacazes, São Gonçalo e Itaboraí.

“Com este espetáculo, fazemos um alerta: é preciso entender os sinais e impedir que a violência sexual contra as crianças se consume ou continue. Oferecemos um bom escudo para que as crianças aprendam como e saibam que podem sim, se defender dos abusos”, comenta Sitchin.

Leia também:

➣Alexandre de Moraes decreta prisão de Carla Zambelli

➣ Motociclista morto em acidente no bairro Antonina é sepultado em São Gonçalo

O espetáculo, que é destinado a crianças de 3 a 10 anos e foi apresentado em instituições de ensino de Minas Gerais, em maio, faz uma fidelíssima transição, para os palcos, da obra literária de mesmo nome da premiada autora CAROLINE ARCARI. A peça é uma importante ferramenta de proteção para os pequenos, explicando às crianças, a partir dos 3 anos de idade, conceitos básicos sobre o corpo, sentimentos, convivência e trocas afetivas. De forma simples e descomplicada, ensina a diferenciar toques de amor de toques abusivos, apontando para as crianças caminhos para a proteção contra abusos sexuais.



A apresentação teatral conduz as crianças por um universo lúdico e mágico, construindo por meio da força dos tradicionais bonecos da Cia Truks, que parecem até mesmo respirar em cena, tamanha a qualidade de sua animação. Mesclando momentos de muito humor com outros de delicada poesia, o espetáculo traz para a cena a mesma sensibilidade com que o tema é abordado no livro Pipo e Fifi.

A peça é uma importante ferramenta de proteção para os pequenos, explicando às crianças, a partir dos 3 anos de idade, conceitos básicos sobre o corpo, sentimentos, convivência e trocas afetivas | Foto: Divulgação

Ousadia e ineditismo

A CIA TRUKS é marcada pela ousadia. Quando estrearam A Bruxinha, em 1990, não existia ainda manipulação de bonecos com o rosto dos manipuladores à vista do público. “O que se conhecia aqui eram os fantoches ou as marionetes de fios com atores ocultos”, lembra Henrique, ressaltando que o grupo inovava ao fazer um teatro diferente.

O diretor pontua a importância das referências. “Nos baseamos, naquela época, no teatro japonês, o Bunraku. Depois, em 2004, quando refinavam mais ainda a técnica, com bonecos com movimentos humanos, começaram a dar vida a coisas. “Aparecemos em cena com uma caneca e um bule, representando, respectivamente, um pintinho e a galinha, no espetáculo Zoo-Ilógico. E foi um espetáculo premiado”, afirma o diretor.

“E agora, em Pipo e Fifi, ousamos tratar de um tema tão difícil e delicado, porém com a mesma magia que o nosso teatro vem oferecendo ao público durante mais de três décadas”.

A peça é uma importante ferramenta de proteção para os pequenos, explicando às crianças, a partir dos 3 anos de idade, conceitos básicos sobre o corpo, sentimentos, convivência e trocas afetivas | Foto: Divulgação

Programação

• 05/06 às 9h, 10h30, 14h e 15h30

CIEP 416 Wilson Batista

Av. Campista, 416 - Parque Guarus - Campos dos Goytacazes/RJ - CEP 28070-598

• 06/06 às 9h, 10h30 e 14h

CIEP 144 Profa. Carmem Sylvia Carneiro

Rua Edgard Monteiro, s/n - Parque Eldorado - Campos dos Goytacazes/RJ - CEP 28080-424

São Gonçalo / RJ

• 09/06 às 9h, 13h30 e 15h

• 10/06 às 9h e 13h30

Auditório da Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo

Travessa Uricina Vargas, 36 - Alcântara - São Gonçalo/RJ - CEP 24452-020

Itaboraí / RJ

• 11/06 às 14h

CIEP 452 Joaquim Pedro de Andrade

Rua Adolfo da Silva Batista, s/n - Apolo II (Manilha) - Itaboraí/RJ - CEP 24858-536

• 12/06 às 09h e 10h30

EM Guilherme de Miranda Saraiva

Av. Antonio Gomes, 1120 - Ampliação - Itaboraí/RJ - CEP 24808-460

• 13/06 às 14h

EM Antonio Santos da Silva

Rua Cesar Xara, 354 - Venda das Pedras - Itaboraí/RJ - CEP 24804-781