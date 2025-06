Estúdio onde será gravado nova série 'Harry Potter' terá escola para atores mirins

Com gravações previstas para durar uma década, os atores mirins da nova adaptação de "Harry Potter", da HBO, serão educados em uma “mini-escola” que será instalada nos Estúdios Leavesden, onde a série será produzida e onde os filmes originais também foram filmados.

Os jovens atores que interpretarão Harry, Rony, Hermione e outros personagens da nova série não frequentarão escolas comuns durante as gravações. Em vez disso, uma escola credenciada será construída nos Estúdios Leavesden, da Warner Bros, em Watford, no norte de Londres, para que esses atores possam conciliar educação e trabalho artístico ao longo dos 10 anos de produção previstos para a série.

A estrutura educacional será composta por salas de aula com professores especializados, funcionando como uma escola formal no próprio set. A ideia é garantir que crianças de 9 a 11 anos, que integrarão o elenco principal, mantenham a continuidade dos estudos enquanto participam de gravações diárias, preparação de cenas, figurinos e sessões de maquiagem.

Jo Austin, da Tayberry Tuition, empresa que fornece tutores para produções da BBC e da Netflix, destacou que “as crianças são as estrelas e estarão na tela o tempo todo”, o que exigirá uma rotina intensa de filmagens e estudos. As temporadas devem durar de seis a nove meses por ano, mantendo os jovens afastados do ensino tradicional por longos períodos.

Nathaniel McCullagh, cofundador da Simply Learning Tuition, explicou que a escola será bem mais do que apenas ter um professor ajudando as crianças por algumas horas. Será uma estrutura completa, com diretor, professores de várias matérias e uma equipe para organizar toda a rotina de aulas e gravações.

Além da escola, a Warner está investindo aproximadamente 1 bilhão de libras (R$7,6 bilhões) na expansão dos estúdios, com novas estruturas, áreas temáticas e infraestrutura de suporte para os próximos 10 anos de produção.

Mesmo com todo o encanto do universo de Harry Potter, especialistas chamam atenção para os desafios que as crianças podem enfrentar. Charles Bonas, da consultoria Bonas MacFarlane, disse que muitos desses jovens acabarão perdendo parte da infância, já que vão passar muito tempo nos estúdios, convivendo mais com adultos do que com outras crianças da idade deles.

A nova série de Harry Potter, que adaptará fielmente os livros de J.K. Rowling, tem estreia prevista para 2027 e promete uma temporada para cada livro. Com a escola dentro de Hogwarts literalmente sendo construída fora das telas, o universo mágico ganha mais uma camada de realidade.

Curiosidade para os fãs: Os Estúdios Leavesden, onde a nova escola será montada, são os mesmos onde os oito filmes originais de Harry Potter foram gravados. Hoje, parte do local abriga o famoso “Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter”, onde visitantes do mundo todo podem ver de perto cenários icônicos como o Salão Principal, o Beco Diagonal e a cabana de Hagrid. É como se a nova geração estivesse realmente estudando em Hogwarts, só que nos bastidores.