Gabi Martins revela "fora" que recebeu do comediante Danilo Gentili: 'Estava com dor de cabeça'

A ex-BBB Gabi Martins participou do programa 'Sabadou com Virginia', no SBT, exibido no último sábado (31) e fez uma revelação durante uma dinâmica em que os participantes precisam responder perguntas polêmicas ou encarar desafios. A ex-BBB revelou ter levado um "bolo" do apresentador Danilo Gentili.

“Fui em um programa dele, a gente começou a conversar no direct. Depois, ele pediu meu WhatsApp e foi dando certo. Mandávamos selfies todo dia, até que ele me convidou porque ele queria fazer panquecas (pra mim) na casa dele”, contou Gabi Martins.

Ainda de acordo com ela, o encontro parecia certo, mas Gentili desmarcou no dia. “Ele disse que estava com dor de cabeça. E foi assim que eu levei um bolo dele e paramos de conversar”, completou a ex-BBB.

Repercussão

Após o assunto "viralizar" nas redes sociais, o apresentador Danilo Gentil 'retuitou' uma mensagem que ironizava Gabi Martins, após a cantora expor que já levou um "bolo" do humorista.

Em seu perfil no X, o apresentador do SBT compartilhou uma postagem que criticava a postura adotada pela cantora. "Se um simples 'bolo' ela já contou pra galera, imagine a vida a dois como seria", disse a publicação.