Vencedores do Prêmio Proverbo, de Maricá, participarão do 23º Salão do Livro do Piauí (Salipi)

Os vencedores da primeira edição do Prêmio Proverbo de Literatura terão presença garantida no Salão do Livro do Piauí (Salipi), que acontecerá de 6 a 15 de junho de 2025, em Teresina. O evento, um dos mais relevantes do circuito literário do Nordeste, receberá o lançamento do romance Os Inquilinos, de Luiz Eduardo de Carvalho, obra vencedora na categoria Romance, além de uma coletânea com os poemas premiados no concurso nacional.

A parceria entre a Editora Proverbo e a Fundação Quixote, realizadora do SALIPI, permitirá que as obras ganhem visibilidade junto ao grande público, com sessões de autógrafos, participação dos autores em mesas de debate e encontros com leitores.

Para Luiz Eduardo de Carvalho, que soma mais de 140 premiações literárias ao longo da carreira, o reconhecimento da Proverbo tem um sabor especial.

“Um concurso como o Primeiro Prêmio Proverbo de Literatura já é, desde sua primeira edição, objeto de cobiça para a comunidade de escritores brasileiros. Não só pelo valor monetário, mas pela publicação de qualidade que a editora oferece à obra vencedora. Além disso, ser lançado em eventos como o SALIPI e a FLIM (Festa Literária Internacional de Maricá) amplia nosso alcance e cria oportunidades de encontros com leitores e outros profissionais do livro. É mais um degrau nessa jornada longa e apaixonante da literatura”, celebra o autor.

Os Inquilinos, 19º título publicado por Luiz Eduardo, se destaca por sua ambientação que flutua entre o realismo e o fantástico. O enredo gira em torno de um jovem contratado para realizar uma higienização espiritual em um antigo apartamento do centro de Liberty. Ao longo da narrativa, o protagonista convive com espíritos de antigos moradores presos ao local, e a libertação dessas almas depende do enfrentamento de seus próprios traumas e zonas de sombra.

O autor descreve a obra como um mergulho no autoconhecimento. “Algumas de minhas obras tratam da questão do autoconhecimento. Em Os Inquilinos, esse tema prevalece sobre muitos outros. Cada personagem precisa encarar seus pontos cegos para se libertar de seus carmas. Como dizia o oráculo de Delfos: ‘conhece-te a ti mesmo’. Essa é a chave da narrativa, e da vida”, destaca Luiz Eduardo.

Com a chancela do Prêmio Proverbo, o romance já chega ao público validado por um júri técnico e criterioso. “Esse reconhecimento representa, para mim, a valorização de uma trajetória que escolhi com coragem: viver exclusivamente da literatura. A publicação com essa chancela dá peso e visibilidade ao livro, o que é essencial num mercado onde a publicação independente, apesar de democrática, muitas vezes carece de respaldo crítico”, afirma.

Além do lançamento no Salipi, os autores vencedores do Prêmio Proverbo também participarão da Feira do Livro de São Paulo e da FLICAR (Festa Literária de Carmo da Mata, MG), consolidando a proposta da Editora Proverbo de promover os autores em espaços plurais e estratégicos do circuito nacional.

Para Luiz Eduardo, os salões e festas literárias como o Salipi são fundamentais para ampliar o diálogo com os leitores e descentralizar o mercado editorial. “Esses eventos são espaços privilegiados para que autores compartilhem seus processos criativos e se aproximem de leitores de diferentes regiões. Ao reunir grandes nomes e dar espaço para autores independentes, os salões como o Salipi democratizam o acesso ao livro e alimentam a paixão pela leitura como um ato transformador”, analisa.

A cerimônia de lançamento de Os Inquilinos acontecerá no dia 14 de junho no Salipi. A obra estará disponível no estande da Editora Proverbo ao longo do evento.

Criado com o objetivo de fomentar a literatura brasileira contemporânea, o Prêmio Proverbo de Literatura valoriza autores em início ou em meio de carreira, oferecendo prêmio em dinheiro, publicação com acabamento profissional e divulgação em grandes eventos literários.

A primeira edição contou com a participação de centenas de obras nas categorias Romance e Poesia, e teve apoio da Fundação Quixote, responsável pela realização do Salipi.

Conheça mais sobre o trabalho da editora no Instagram @editoraproverbo.