Exposição em Itaboraí resgata história da tatuagem

Começou nesta sexta-feira (30), no Centro de Itaboraí, uma exposição dedicada à história da tatuagem. O evento, que acontece na Casa Paulina Porto — sede da Secretaria Municipal de Cultura —, é realizado em parceria com o estúdio 4Art Tattoo e resgata detalhes das origens da indústria da tatuagem no Brasil e no mundo.

Exposição na Casa Paulina Porto resgata a história da tatuagem no Brasil e no mundo | Foto: Divulgação

A mostra faz parte das comemorações do 22º Encontro de Motociclistas da cidade e traz um panorama sobre a evolução da arte de tatuar, das origens aos dias atuais. Para marcar o início da exposição, a Praça Marechal Floriano Peixoto também recebe, neste fim de semana, um estúdio móvel de tatuagem.

O estúdio móvel funciona até este domingo (1º). Nesta data, a visitação à exposição vai até as 22h. Nos próximos dias, a mostra segue aberta das 8h às 17h, com entrada franca. A exposição vai até o dia 30 de junho.

Mostra em Itaboraí apresenta a evolução da arte da tatuagem, das origens aos dias atuais | Foto: Divulgação

Serviço:

Quando: De 30 de maio a 30 de junho de 2025

Onde: Casa Paulina Porto, Centro de Itaboraí

Horários de visitação: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h