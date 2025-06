Governo lança a quarta edição do ExpoRio Turismo 2025, maior evento do setor no estado

O Rio de Janeiro se prepara para receber a ExpoRio Turismo 2025, maior evento do setor no estado, que chega à quarta edição consolidando-se como vitrine da diversidade e das experiências que o turismo fluminense tem a oferecer. Promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, a feira conta com parceria institucional da Fecomércio RJ e apoio do Sesc RJ e Senac RJ. O evento será realizado de 5 a 8 de junho, no Complexo Lagoon, na Zona Sul do Rio, com entrada gratuita mediante inscrição.

Durante os quatro dias, o público poderá conhecer os atrativos das 12 regiões turísticas do estado, com experiências que envolvem negócios, gastronomia, cultura, artesanato, painéis temáticos e shows com grandes nomes da música brasileira.

"O Rio de Janeiro não é só a Cidade Maravilhosa. É um estado inteiro repleto de riquezas naturais, culturais e históricas que encantam o mundo. Temos serras, praias, vales, gastronomia diversificada, festas populares e muito mais. Nossa missão é mostrar que cada canto do nosso território tem algo único a oferecer. Promover este potencial é valorizar nosso povo, gerar oportunidades e fortalecer a economia fluminense", destacou o governador Cláudio Castro.

Turismo como vetor de desenvolvimento

A ExpoRio Turismo reforça a estratégia do Governo do Estado de ampliar a oferta turística e integrar ações entre os setores público e privado. Ao longo da programação, o evento destaca experiências que valorizam o que há de melhor no Rio de Janeiro, tanto na capital quanto no interior.

"A ExpoRio Turismo é uma vitrine do que o nosso estado tem de melhor: diversidade, cultura, natureza, paisagens únicas e um povo acolhedor. Esta quarta edição reforça o nosso compromisso com a interiorização do turismo, a geração de oportunidades e o fortalecimento da economia em todas as regiões. É um evento pensado para aproximar o público do setor e mostrar que o Rio de Janeiro é muito mais do que sol e mar. É um estado inteiro pronto para encantar, receber bem e se desenvolver com o turismo como motor de desenvolvimento", afirmou o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Programação diversificada e para toda a família

A ExpoRio Turismo 2025 contará com uma programação ampla e interativa, pensada para todas as idades. Entre os destaques estão áreas instagramáveis, apresentações culturais com artistas da capital e do interior, espaço gastronômico e painéis temáticos sobre turismo, empreendedorismo e negócios. Quem for ao evento também poderá vivenciar experiências como escolinha de remo, stand up paddle, canoa havaiana, pedalinho e até uma simulação de voo de asa-delta. Para as crianças, um dinossauro gigante direto da Terra dos Dinos promete surpreender e divertir.

Os shows de encerramento em cada dia ficam por conta de grandes nomes da música brasileira:

- Quinta (05/06) – Thiago Martins

- Sexta (06/06) – Sérgio Loroza

- Sábado (07/06) – Toni Garrido

- Domingo (08/06) – Diogo Nogueira

Serviço:

ExpoRio Turismo 2025

- Data: 05 a 08 de junho de 2025

- Horários:

* Quinta e sexta: 14h até meia-noite

* Sábado: 10h até meia-noite

* Domingo: 10h às 22h

- Local: Complexo Lagoon – Av. Borges de Medeiros, 1424, Lagoa, Rio de Janeiro.

Entrada gratuita – Inscrições pelo site: www.exporioturismo.com.br.