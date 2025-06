Cantor coreano KISU chega ao Rio de Janeiro em junho para turnê com músicas de doramas; Ingressos à venda

Além das músicas dos dramas coreanos, KISU promete performances emocionantes com seus lançamentos autorais e inéditos no Brasil - Foto: Divulgação

Além das músicas dos dramas coreanos, KISU promete performances emocionantes com seus lançamentos autorais e inéditos no Brasil - Foto: Divulgação

No mês de Junho, o K-DRAMA in Concert volta ao Brasil para celebrar a febre dos dramas coreanos entre os dias 11 e 22, em oito capitais do país. O evento traz novamente o cantor KISU, astro do K-pop, para interpretar grandes trilhas de produções famosas como Adorável Corredora, Beleza Verdadeira, Goblin, Pretendente Surpresa e Sorriso Real. O show no Rio de Janeiro acontece no Teatro Dercy Gonçalves na sexta-feira (20). Os ingressos já estão disponíveis a partir de R$76 (meia entrada) pelo site Clube do Ingresso.

Além das músicas dos dramas coreanos, KISU promete performances emocionantes com seus lançamentos autorais e inéditos no Brasil. O público ainda terá a oportunidade de criar memórias inesquecíveis com o artista por meio de benefícios adicionais aos ingressos, como uma sessão de abraços acolhedora após o show, sessão de autógrafos, selfie com o cantor e mais.

K-DRAMA in Concert será uma experiência imersiva no universo dos K-dramas. KISU interpretará canções que embalaram momentos icônicos de romances inesquecíveis e cenas de tirar o fôlego, conquistando o público brasileiro. O espetáculo promete transportar os fãs para dentro dessas histórias inesquecíveis e é uma oportunidade imperdível para os apaixonados por K-dramas reviverem as emoções de suas séries favoritas em um formato pensado especialmente para as dorameiras.

A organização fica por conta da kin.stage, empresa brasileira que reúne os melhores especialistas na produção de concertos de artistas asiáticos no Brasil e conta com 13 anos de experiência no mercado.

Datas

Rio de Janeiro

Data: 20/06/2025 - Sexta-feira

Horário de início do show: 19h

Local: Teatro Dercy Gonçalves, R. Prof. Valadares, 262 - Grajaú, Rio de Janeiro - RJ, 20561-020

Ingressos: K-Drama in Concert II feat. KISU no Rio de Janeiro

Valores dos Ingressos

GOLD (inclui Show, Passagem de som com Q&A, Hi Touch, Fansign, Selfie, Hug Time) - R$492,00 (meia-entrada) | R$572,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)

SILVER (inclui Show, Hi Touch, Passagem de som, Hug Time) - R$296,00 (meia-entrada) | R$312,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)

SHOW - R$76,00 (meia-entrada) | R$152,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)

FANSIGN com Photocard - R$140,00 (sujeito a taxa de conveniência)

SELFIE - R$120,00 (sujeito a taxa de conveniência)

HUG TIME - R$90,00 (sujeito a taxa de conveniência)

HI TOUCH + ENTRADA ANTECIPADA - R$70,00 (sujeito a taxa de conveniência)

MEIA ENTRADA

De acordo com a Lei Federal 12.933 e o Decreto 8.537 tem direito a meia entrada:

Estudantes portadores da carteira de identificação estudantil (CIE) expedidas nos termos da lei;

Pessoas com deficiência e seu acompanhante, quando necessário. O acompanhante terá direito ao benefício desde que comprove estar nesta condição;

Jovens de 15 a 29 anos cadastrados no CadÚnico e cuja renda familiar mensal seja de até 2 salários mínimos;

Professores da rede estadual e municipal portadores da carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação;

Idosos com idade igual ou superior a 60 anos.

KISU

KISU é um cantor e compositor sul-coreano que começou sua carreira no grupo 24K. Em 2017, lançou sua carreira como solista com o álbum Sweet Lie. Após deixar o grupo, dedicou-se à música solo, lançando covers e composições originais. Sua conexão com o Brasil se fortaleceu com versões de músicas brasileiras, como “A Lenda” de Sandy & Junior. Ele participou de turnês e eventos pelo país, conquistando um público fiel.