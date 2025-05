Exposição em homenagem a Paulo Gustavo no MAC Niterói chega ao fim neste domingo (01)

Ingressos custam R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia), com pagamento em dinheiro na bilheteria do museu - Foto: Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Ingressos custam R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia), com pagamento em dinheiro na bilheteria do museu - Foto: Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

A exposição “Rir, um ato de resistência”, em homenagem ao ator e comediante Paulo Gustavo, encerra neste domingo (01) no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói. A mostra reúne registros da infância, materiais de acervo pessoal, figurinos originais de personagens marcantes, além de cenografias imersivas que convidam o visitante a reviver momentos inesquecíveis da carreira de Paulo. Os ingressos custam R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia), com pagamento em dinheiro na bilheteria do museu.

"Foi uma alegria receber essa grande exposição sobre a arte e o legado de nosso eterno Paulo Gustavo! Já visitei a exposição junto com a minha esposa Fernanda e fiquei muito emocionado com a genialidade e generosidade desse grande artista. Recomendo a todos que não percam a chance de curtir essa linda mostra!”, disse o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Leia também:

➢ Validade do concurso para Prefeitura de Niterói é prorrogada



➢ Escola de Samba Cacique da São José lança enredo sobre a vida e obra de Arthur Maia para 2026

A exposição é dividida em cinco partes. A primeira relembra, por meio de fotografias, uma linha do tempo da vida do ator, desde a sua infância. A segunda galeria remete a um universo lúdico, com instalações interativas e exibição de um telão com imagens e falas memoráveis de sua carreira. O terceiro espaço é destinado à moda, com uma mostra do que fazia “a cabeça” do Paulo Gustavo, que tinha a moda como uma forma de expressão e adorava muito brilho.

A quarta parte da exposição é uma coleção de seu acervo pessoal de arte, com obras de artistas renomados, incluindo uma escultura que fica bem na entrada do MAC. O último espaço reúne uma seleção de cenas de suas atuações no cinema, televisão e teatro, além de trechos de entrevistas. É um espaço de imersão e aproximação com o público, em uma sala que traz uma atmosfera de cinema para o museu.

A exposição “Rir, um ato de resistência” faz parte da Lei de Incentivo à Cultura, com apresentação do Ministério da Cultura e do Grupo Bradesco Seguros, patrocínio da TV Globo e Multishow, e apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN) e do Museu de Arte Contemporânea, e da Galeria Silvia Cintra + Box 4, com realização da InterArt.

Exposição: Paulo Gustavo – “Rir, um ato de resistência”

Até 01 de junho de 2025

Horários: terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30)

Ingressos: venda somente com pagamento em dinheiro direto na bilheteria do MAC – R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

Classificação: Livre

Local: MAC – Museu de Arte Contemporânea de Niterói / Mezanino

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/n – Boa Viagem, Niterói – RJ