Comlurb abre seleção temporária para gari após dez anos

Após quase dez anos, a Comlurb vai abrir uma seleção para a contratação de garis no Rio de Janeiro. Serão 400 vagas temporárias. A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos do Rio publicou um aviso de processo seletivo simplificado nesta sexta-feira (30).

O aviso está disponível no Diário Oficial do Município do Rio. O edital com os detalhes do modelo de contratação será publicado no dia 3 de junho. As inscrições serão feitas de forma online até às 23h59 do dia 6 de junho. A publicação do resultado final está prevista para o dia 16 de junho.

“Com esse processo seletivo, ganharemos reforço para cuidar ainda mais do Rio na maior empresa de limpeza urbana da América Latina, que comemora seus 50 anos e é o orgulho de todo carioca”, afirma o secretário de Conservação, Diego Vaz.

Leia também:

Itaboraí está com inscrições abertas para o “Pedal Vivendo a Transformação”

Fiocruz alerta para alta incidência de influenza A e mortalidade entre idosos e crianças

Neste domingo (1), a Comlurb promove o evento "Bora Correr!", na Praia de Copacabana. Serão esperados quase 2 mil funcionários para comemorar os 50 anos da companhia. A concentração acontece a partir das 7h e a largada será às 8h, no Posto 2, altura do Copacabana Palace.