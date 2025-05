Grupo de escoteiros de São Gonçalo celebra aniversário de 9 anos

Sede do grupo fica no Colégio Estadual Subtenente PM Marco Antônio Gripp, no Galo Branco - Foto: Divulgação

Um dos principais grupos de escoteiros de São Gonçalo completou nove anos neste mês de maio. Dezenas de participantes e voluntários do Grupo Escoteiro Joaquim de Almeida Lavoura se reuniram no último sábado (24) na sede do grupo, que funciona no Colégio Estadual Subtenente PM Marco Antônio Gripp, no Galo Branco, para celebrar o aniversário da organização, que promove atividades de responsabilidade social com jovens da cidade.

O chefe escoteiro Rodrigo Leite conta que a festa foi uma forma de celebrar todo o trabalho realizado ao longo dos últimos anos no local.

“Conseguimos transformar a vida de vários jovens, antes jovens sem perspectiva. É um local onde a gente ajuda a desenvolver o potencial de cada jovem, através do método escoteiro, que é baseado em valores. Esses valores são baseados na lei e na promessa escoteira. A gente ajuda a desenvolver os jovens, suas potencialidades, suas responsabilidades, transformando esses jovens em pessoas solidárias, comprometidas com a sociedade e oportunizando para que esses jovens desenvolvam as suas responsabilidades”, destaca Rodrigo.

Com um nome e um símbolo que homenageiam a cultura gonçalense, o Grupo Escoteiro Joaquim de Almeida Lavoura trabalha, principalmente, com campanhas de apoio à comunidade ou campanhas de conscientização, como explica o chefe escoteiro. Tudo é realizado através do trabalho voluntário de apoiadores.

“Todo adulto [que apoia o grupo] é um adulto voluntário. A gente não recebe nada; pelo contrário, a gente está ali trabalhando em prol do jovem, querendo uma sociedade mais igualitária e que esses jovens tenham responsabilidades, sejam líderes, possam estar inseridos dentro da sociedade de forma respeitosa, de forma a aprender a trabalhar em equipe, a ter uma consciência social”, conta Rodrigo.

Mais detalhes sobre o projeto estão disponíveis nas redes do Grupo Escoteiro Joaquim de Almeida Lavoura, em @grupo_escoteiro_197.