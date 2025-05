Show de Zé Tobias acontece no Theatro Municipal de Niterói, no próximo dia 5 de junho

No próximo dia 05 de junho, quinta, às 19 horas, o Theatro Municipal de Niterói irá receber um evento muito especial: o show "Tributo - Zé Tobias, 98 anos de uma voz brasileira". Um espetáculo com o cantor mais longevo em atividade no país! O show com Tobias e convidados (que completou 98 de idade recentemente e tem mais de 70 anos de carreira) também servirá como celebração de um documentário sobre sua trajetória que está sendo lançado este ano. Vale destacar que o vozeirão do mestre continua intacto e imune ao tempo.

Para este espetáculo tão emblemático no Municipal de Niterói, Zé Tobias terá a presença de convidados muito especiais: Altay Veloso (cantor/compositor/ músico), Clarisse Grova (cantora/compositora/radialista), Felipe Reis (cantor/compositor), Leandro Braga (músico/produtor/compositor), Paulo César Feital (compositor/ cantor/diretor musical),Telma Tavares (cantora/compositora), Toninho Geraes (cantor/compositor) e de Rubinho Jacob (cantor, compositor, músico e diretor musical do show) que irão interpretar obras eternizadas por Tobias e de outros autores em sua homenagem, como as canções "Tango de Nancy" (Chico Buarque) e "Nova Ilusão (Claudionor Cruz/Pedro Caetano).

O show será em formato de bate-papo, intercalando sucessos de carreira como 'Saudade de Itapuã" (Dorival Caymmi), "Lábios que beijei" (Orlando Silva) e histórias que começam desde os tempos de jogador de futebol, nos anos 40, até a atualidade. Zé Tobias, que jogou no Santa Cruz de Recife, despertou a atenção do locutor esportivo Ubirajara Mendes que o levou para cantar na Rádio Jornal do Commercio de Pernambuco. Sucesso imediato, fim de uma carreira e início de outra.

No Rio desde 1949, quando veio em companhia de Sivuca, assinou contratos com as rádios Nacional, Tupi e, posteriormente, Record de SP. Tobias também conquistou a amizade de muitos ícones daquela época: Sílvio Caldas, Ataulfo Alves, Orestes Barbosa, Capiba, Zizinho e Pelé, entre outros.

Além do protagonista, o quase centenário Zé Tobias irá revezar-se no palco com alguns artistas que também já fazem parte da cena musical brasileira.

Altay Veloso, cantor, compositor e instrumentista, tem hits gravados por Elba, Fagner, Roberto Carlos, etc... Além disso, foi campeão, por quatro vezes, no Grupo Especial RJ com sambas de enredo compostos em parceria com Paulo Feital. Também é autor do musical "Alabê de Jerusalém"; Clarisse Grova, uma das finalistas do The Voice +, também comanda um programa na Rádio Roquette Pinto intitulado "Vem cantar comigo"; Felipe Reis é cantor, compositor, e parceiro de nomes como Altay Veloso e Jorge Vercillo; Leandro Braga é um músico e produtor premiado que já ganhou o Prêmio da Música Brasileir a e, além disso, foi diretor musical de Ney Matogrosso e Simone (entre outros);

Paulo César Feital, cantor e compositor, é dono de sucessos interpretados por vozes como as de Alcione, Beth Carvalho, Milton Nascimento, Nana Caymmi e Emílio Santiago (é um dos autores de "Saigon"); Telma Tavares, que contou em seus álbuns com as presenças de Chico Buarque, Alcione, Leci Brandão, tem músicas gravadas por Alcione, Leci e Fafá de Belém, e já foi pré-indicada ao Prêmio da Música Brasileira; Toninho Geraes é autor de incontáveis sucessos nas vozes de cantores do samba. É autor de um dos maiores hits de Martinho da Vila: "Mulheres", canção que está sendo alvo de contenda internacional com a cantora Adele, a quem acusa de plágio. O instrumentista, cantor e compositor Rubinho Jacob viveu na Europa por 20 anos e apresentou-se em palcos famosos como o do Blue Note de Milão e Olympia de Paris. De volta ao país depois de gravar um álbum na Itália, realizou turnês com Fátima Guedes e passou a tocar com artistas brasileiros.

Os músicos que farão parte do "Tributo a Zé Tobias" são: Rubinho Jacob (voz/violão/direção musical), Nema Antunes (baixo), Íris Nascimento (violão), Márcos Thadeu (bateria e percussão). Direção geral de Paulo César Feital.

O documentário, gravado pela Pasárgada Comunicação, narrando a trajetória desse artista pernambucano que construiu sua carreira artística no Rio, fará parte do acervo audiovisual da Secretaria Municipal de Cultura de Maricá por ter sido agraciado pelo Edital Proac.

SERVIÇO - "Tributo - Zé Tobias - 98 anos de uma voz brasileira"

Zé Tobias e convidados (Altay Veloso, Clarisse Grova, Felipe Reis, Leandro Braga, Paulo César Feital, Rubinho Jacob, Telma Tavares e Toninho Geraes)

Theatro Municipal de Niterói - 05 de junho - 19 horas

Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro - Niterói - Fone - 21 - 3628.6908

Ingressos - R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada)

Classificação livre, recomendável para todas as faixas etárias e classe sociais