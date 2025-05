Veja quem foi o vencedor da Palma de Ouro em Cannes 2025

O Festival de Cannes 2025 premiou neste sábado (24) o longa A Simple Accident, do cineasta iraniano Jafar Panahi, com a Palma de Ouro, principal prêmio do evento. Panahi, reconhecido por obras como O Balão Branco (1995), Isto Não é um Filme (2011) e Táxi (2015), é uma das vozes mais influentes do cinema iraniano, e também um crítico do regime de seu país, pelo qual já foi preso por "propaganda contra o sistema".

O filme vencedor narra a história de Vahid (Vahid Mobasseri), um homem que sequestra um desconhecido com uma prótese na perna, acreditando que ele seja o mesmo agente do governo que o torturou e destruiu sua vida no passado. Vahid inicia uma investigação entre ex-prisioneiros para confirmar a identidade do sequestrado, antes de decidir seu destino.

O Grande Prêmio do Júri, segunda principal premiação do festival, foi entregue a Sentimental Value, do cineasta norueguês Joachim Trier.

Leia também:

Falso flanelinha é preso por extorsão e ameaças a motoristas na Zona Oeste do Rio

Marcha para Jesus acontece neste sábado no Centro do Rio

Brasil em Cannes

Mesmo não tendo levado a Palma de Ouro, o filme brasileiro” O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, foi um dos grandes destaques da edição. A produção conquistou os prêmios de Melhor Ator, para Wagner Moura, e Melhor Diretor, para Kleber Mendonça Filho. Além disso, o Prêmio Fipresci, concedido pela Federação Internacional de Críticos de Cinema, e o Art et Essai, oferecido pela Associação Francesa de Cinema de Arte e Ensaio (AFCAE).